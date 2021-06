ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Jadran

Marsikdo mu očita, da je zagledan vase. A to ni pravično, kajti tisti, ki ga ne poznajo, ne vedo. On živi v svojem svetu in sanja tudi čez dan. Morda je zato videti zadržan in nedostopen.



Jadran je sredin zapeljivec. Kateri bo četrtkov, preverite jutri.