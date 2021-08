ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Ivan

Nerad se izpostavlja in je raje kot siva miška. Pretirana pozornost mu ne godi, saj je sramežljiv in zaprt vase. Potrebni so nežni prijemi, da se odpre sočloveku.



Ivan je ponedeljkov zapeljivec. Kateri bo torkov, preverite jutri.