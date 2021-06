​Igor se za poglede kolegov z odvečnimi kilogrami ne zmeni

ZAPELJIVEC

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo Igor

Končno so odprli tudi bazene in zdaj tam preživlja proste popoldneve. In prav nič ga ne moti vročina. Še manj pa ga motijo zavistni pogledi kolegov, ki so pridobili odvečne kilograme. Rad pač pokaže svoje čvrsto telo.



Igor je ponedeljkov zapeljivec. Kateri bo torkov, preverite jutri.