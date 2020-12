Oglejte si zapeljivca dneva.

Njegova prva skrb je telo. Zdrava prehrana in veliko gibanja sta pravili, ki ju upošteva. Njegove mišice so že zelo dobro razvite, a meni, da ga še čaka dolga pot do popolne postave.



Franjo je torkov zapeljivec. Kateri bo sredin, preverite jutri.