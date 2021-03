ZAPELJIVEC DNEVA

Oglejte si zapeljivca dneva.

Odpri galerijo France. FOTO: S. N.

Ni ravno samozavesten in se raje skriva v ozadju. Šele ko ga povabijo, se odzove. A še takrat počasi. Ve, da mora to prerasti, a mu to še ne gre najbolje.



France je četrtkov zapeljivec. Kateri bo petkov, preverite jutri.