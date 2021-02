Že od nekdaj je hitro sklepal prijateljstva. Je odprt in iskren in hitro navduši vsakogar. A pogosto so ga zaradi tega izkoristili. Zdaj je previdnejši in v svojo bližino ne spusti vsakogar.



David je ponedeljkov zapeljivec. Kateri bo torkov, preverite jutri.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: