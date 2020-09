Oglejte si zapeljivca dneva.

Strast in bojevitost sta vrlini, ki ga ločujeta od vrstnikov. Mnogi so mu nevoščljivi in to tudi pokažejo. A njega to ne gane, kajti tako zelo je prepričan vase.



Ciril je ponedeljkov zapeljivec. Kateri bo torkov, preverite jutri.