ZAPELJIVEC DNEVA

Odpri galerijo Anže. FOTO: S. N.

Že v otroštvu so mu govorili, da le sanjari, a iz svoje kože ne more. Ko posijejo sončni žarki, si ne more pomagati, da mu misli ne bi uhajale daleč stran v skrite globine domišljije.



Anže je torkov zapeljivec dneva. Kateri bo sredin, preverite jutri.