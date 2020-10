Oglejte si zapeljivca dneva.

Redno vadbo in druženje v utežarni res zelo pogreša. Tam je pred ukrepi preživel ogromno časa in našel dobre prijatelje. Zato komaj čaka, da se bo lahko vrnil tja in nadaljeval treninge.



Anton je sobotni zapeljivec. Kateri bo nedeljski, preverite jutri.