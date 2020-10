Oglejte si zapeljivca dneva.

Čeprav tega ne prizna rad, so mnogi opazili, da rad ukazuje. Sicer to navado skriva, a vendarle občasno pokaže svoj pravi obraz. Je pa res, da so njegova povelja stroga, a jasna.



Alojz je ponedeljkov zapeljivec. Kateri bo torkov, preverite jutri.