Veselje na britanskem dvoru, prihaja dojenček

Po žalostnih novicah, ki so se v zadnjem mesecu in pol zvrstile na britanskem dvoru, imajo člani kraljeve družine končno spet razlog za veselje in slavje. Princesain njen možbosta še to jesen postala starša. Veselo novico o naraščaju je kraljeva družina delila na družabnih omrežjih. Zapisali so, da sta izjemno vesela, saj lahko oznanita, da bosta to jesen dobila dojenčka. Nosečnosti se, tako kot družina obeh bodočih staršev, veseli tudi kraljica.Beatrice in Edoardo sta se poročila julija 2020. Zaradi pandemije je njuna poroka minila v intimnem in majhnem krogu, a je bila kljub temu veličastna.