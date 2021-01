Umrl legendarni televizijski novinar

Umrl je legendarni televizijski novinar, najbolj znan po svojih intervjujih v oddaji Larry King Live na CNN. Smrt Kinga, ki je bil pred mesecem dni sprejet v bolnišnico Cedars Sinai v Los Angelesu zaradi covida 19, so sporočili na njegovem uradnem profilu na twitterju. Star je bil 87 let.King, ki se je kotrodil 19. novembra 1933 v Brooklynu v New Yorku, je imel že vrsto let težave z zdravjem; imel je sladkorno bolezen tipa 2, več srčnih napadov, pljučnega raka in angino pektoris.King je veljal za eno najbolj prepoznavnih osebnosti ameriške televizije, na kateri je imel 63 let dolgo kariero. King je 25 let gostil šov Larry King Live, leta 2010 se je upokojil. Delo je nadaljeval na svoji digitalni mreži Ora TV.Med številnimi slavnimi, ki jih je intervjuval, sta bila pred letiin, pa tudiinterinPoročen je bil kar osemkrat, in sicer s sedmimi ženskami. S Playboyevo zajčicoje bil poročen dvakrat. Od zadnje ženese je ločil septembra 2019. Imel je pet otrok, devet vnukov in štiri pravnuke. Oba njegova otroka z Alene,insta umrla nekaj tednov narazen avgusta lani; za Andyja (65) je bil usoden srčni napad, za Chaio pa pri 51 letih pljučni rak.