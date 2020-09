Zvezdniški milijarderji uživajo na Hrvaškem

Omejitve, kot kaže, ne veljajo za zvezdnike.

SHUTTERSTOCK PHOTO Galešnjak velja za enega najbolj romantičnih otokov.

Hčeri dala ime po bršljanu

Rami Malek in njegova žena sta se sončila, kopala in sprehajala po Braču. FOTO: Reuters

2 milijona evrov na teden stane jahta.

Čeprav je Evropska unija že ob razglasitvi pandemije novega koronavirusa omejila vstop potnikov iz tretjih držav, pa omejitve, kot kaže, ne veljajo za zvezdnike. Že med poletnimi meseci je namreč hrvaško obalo, nad katero se navdušujejo ne le prebivalci okoliških držav, temveč tudi slavni in bogati, obiskalo več igralcev, glasbenikov in športnikov z vseh vetrov. Takrat je bila naša južna soseda še na rumenem seznamu mnogih držav, a tudi to, da so se razmere medtem spremenile in so se že avgusta vrstili pozivi politikov, tudi slovenskih, naj se državljani vrnejo domov, saj da narašča število okužb, mnogih ni zmotilo.Tako so te dni na hrvaški obali opazili enega najvplivnejših glasbenih parov na svetu, pevkoin njenega moža, raperja, ki sta z družino, osemletnoter triletnima dvojčkomain, križarila po Dalmaciji in tam tudi praznovala pevkin 39. rojstni dan. Za to priložnost sta najela luksuzno jahto, imenovano Lana, za katero je treba odšteti približno dva milijona evrov na teden, a kaj bi to paru, ki imata skupaj slabo milijardo in pol premoženja. Lana se ponaša s telovadnico, ogromnim bazenom na palubi pa tudi kinodvorano. Na križarjenju je družino spremljal vrhunski chef, ki se lahko pohvali s kar dvema Michelinovima zvezdicama, a so obiskali tudi nekaj lokalnih restavracij. Družinica se je med drugim zasidrala ob otoku Galešnjak v bližini Zadra, ki je znan po prepoznavni srčasti obliki in tudi zaradi tega spada med najbolj romantične otoke na svetu. Ogledala sta si tudi Kornate in Dubrovnik, ves čas obkrožena z varnostniki.Beyonce in Jay Z sta se v hrvaško obalo sicer zaljubila že pred dobrim desetletjem, ko sta obiskala najprej Dubrovnik in nekaj let pozneje še otok Hvar. Na Hvaru sta se mudila, ko je bila pevka prvič noseča, in menda je Blue Ivy dobila ime prav po vrsti bršljana, ki ga je Beyonce opazila na otoku.Na otoku Brač pa se je pred dnevi mudil tudi oskarjevec, najbolj znan po vlogiiz večkrat nagrajenega filma Bohemian Rapsody. Na otok je sprva priletel sam, kmalu pa se mu je pridružila žena ter soigralka iz omenjenega filma, s katero sta si večno zvestobo obljubila pred dvema letoma, in par je brezskrbno užival na plaži, večkrat sta se odpravila tudi na plavanje, ko je vroče sonce popustilo, pa so ju opazili med sprehodi po otoku.