Zvezdniški domovi v praznični preobleki

Smrečica Jane Fonda je takšna, kot bi jo preslikala k sebi domov iz katerega od filmov.

Letošje koledarsko leto nam ni postreglo z obiljem razlogov za praznovanje. In čeprav se od leta 2020 tudi ne bomo mogli kot običajno posloviti z bučnimi in množičnimi praznovanji, ki bi po šivih pokala od objemov in poljubov, si lahko privoščimo vsaj praznično okrasitev doma. In postavljanja novoletnih drevesc, prižiganja pisanih lučk, obešanja zimzelenih girland, na kakšni polici pa morda prikupni škratki ali nasmejani Božički, so se lotili tudi zvezdniki.Mnogi letos še nekoliko prej kot pretekla leta, saj potrebujemo nekaj prazničnega ozračja bolj kot kadar koli. »Čeprav je leto 2020, si je oblekla nobel rdečo obleko!« je čivknila igralka, katere svetlikajoča in lesketajoča se novoletna smreka stoji na oblaku kraljevsko rdečega blaga, obrobljenega z zlato.Za precej tradicionalno okrasitev drevesa z zlatimi kroglami in srebrnkastimi zvezdami se je odločila tudi. Medtem ko je smrečicatakšna, kot bi jo oskarjevka preslikala k sebi domov iz katerega od božičnih filmov. Skoraj upogiba se pod obiljem pisanih okraskov, od rdeče-zeleno-zlatih krogel prek srčkov do pravljičnih likov iz Hrestača.Nekatere zvezdnice prisegajo na božično klasiko zlate, rdeče in zelene barve, spet drugim pa je bliže bolj minimalističen, bolj prečiščen pristop. Med slednjimi vsekakor kraljuje, ki si je doma ustvarila zimsko pravljico popolne beline. Umetna bela drevesca z lučkami, ki oddajajo belo svetlobo, ter srebrnkasto-bela smrečica z belimi okraski in belimi lučkami.Za piko na i pa še odeja iz belega krzna, v katero se glasbena diva lahko zavije pred ognjiščem. Za božič v belem pa so se odločili tudi prije reciklirala lansko belo božično smrečico, ovešeno le z belkastimi lučkami, tematika zimske beline pa ovija celotno starletino posest, saj dovoz do 60-milijonske vile, v kateri živi z možemin njunimi tremi otroki, mehko žari v svetlobi belih osvetljenih dreves. Podobno se je barvam božiča ognila njena sestrain se kot Kim odločila za le bele novoletne smreke,pa je kot mamica komaj dveletneželela svoji malčici pričarati polarno pravljico, saj njuno veliko božično drevesce – podobno minimalistično okrašeno kot pri Kim in Khloe – varujejo na pogled puhasti in skoraj crkljivi severni medvedi.Nikogar čarovnija božičnega časa ne očara tako kot otrok. Zato sta se novopečena mama in očein, ki sta pred komaj tremi meseci pozdravila svojo prvorojenko, odločila kljub izčrpanosti, ki jo prinesejo neprespane noči novega starševstva, malčici pokloniti pravljičen prvi božič. Njihovo belo smrečico, ki jo ovija rdeč trak, krasijo rdeče snežinke, sem in tja kakšna velikanska sladkorna palica, kroglice in umetelne hišice kot iz pravljice o Janku in Metki, nad kaminom pa seveda nogavice, ki čakajo na darila.A tudi če bi le prazno obvisele, je pod njihovim drevescem že zdaj gora lepo zavitih daril, ki jih stražita dva škrata na čajni mizici. Skratka, božič kot iz božične pravljice. Kar je tudi rdeča nit okraševanja na domu, ki je začela kar pri kaminu. Obesila je velikanske nogavice, ki jih do prihoda radodarnih mož varujeta Božiček in snežak na polici nad kaminom. »Kar obsojajte me!« je čivknila hollywoodska zvezdnica, ki letos kar ni mogla dovolj pohiteti s prazničnim vzdušjem, saj se je okraševanja lotila že na prvi novembrski dan.Nekateri zvezdniki prisegajo na klasiko. Drugi na beli minimalizem. Tretji v decembrskem času spremenijo domove v kader iz božičnih pravljic. Country pevecpa očitno na velikost. Orjaško smreko, ki krasi njegov dom s pevko, je namreč lahko okrasil le s plezanjem po večmetrski lestvi.