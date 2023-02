Zvezdniški DJ pri sosedih

Zadnje desetletje si svetovne pop scene tako rekoč ne znamo predstavljati brez Robina Schulza, ustvarjalca na desetine uspešnic, ki dosegajo več kot deset milijard predvajanj. Prav zato mu pravijo naslednik legendarnega Davida Guette.

V novo festivalsko sezono bo nemški didžej in producent poleg svoje nove klubske mojstrovine, singla Miss You, na Sea Star Festivalu 19. in 20. maja v laguno Stella Maris v Umagu prinesel močan odmerek komercialne plesne glasbe, na seznam nastopajočih pa je bil dodan še en odličen izvajalec, house velemojster Mahmut Orhan.

Oba se pridružujeta že napovedanim glavnim zvezdam, velikanom elektro punka The Prodigy in novi techno superzvezdi Indiri Paganotto, ter začenjata niz napovedi, ki bodo v prihodnjih nekaj tednih zaokrožile celoten program prvega velikega festivala sezone.