Zvezdniški babyboom iz karantene

guliver/cover images Chrissy in John bosta zibala že v tretje. FOTO: guliver/cover images

Iskala je pravega

guliver/COVER IMAGES Rachel McAdams obožuje svoje družinsko življenje. FOTO: guliver/Cover Images

Dobrodošla motnja

7 spalnic je zanje premalo.

Vsaj del njenega življenja si lasti javnost.se namreč sonči v žarometih Hollywooda in je zato pod medijskim drobnogledom, kar je ne nazadnje cena uspeha v zabavni industriji.Vseeno pa je zveznica Zlobnih deklet in Sherlocka Holmesa odločena vsaj najintimnejši del ohraniti le zase, pri tem pa je postala prava strokovnjakinja. Ne le da skrbno skriva svojo ljubezen s scenaristom, s katerim se kljub štirim skupnim letom nista niti enkrat pojavila na rdeči preprogi, kar je v filmski meki ultimativen znak ljubezenskih čustev, tudi prvo nosečnost pred dobrima dvema letoma je skrivala, dokler je ni izdal okrogel trebušček, imena zdaj že dvoletnega fantička pa javnost še danes ne pozna.»Njegovo življenje želim ohraniti zasebno, tudi če sploh ni moje, ampak njegovo,« je razložila lepotica, zdaj več kot očitno spet v blaženem stanju. Kar je v seveda povsem svojem slogu skrivala, dokler je pač lahko, a jo je izdalo nakupovanje v otroških trgovinicah, po katerih se je potikala z nadvse izdajalskim trebuščkom.O materinstvu je razmišljala že pred leti, a se v to ni želela brezglavo zapoditi, družino si je želela ustvariti le s pravim. »Všeč mi je ideja imeti otroke, a le če najdem osebo, s katero si jih bom tudi želela imeti,« je dejala pred skoraj desetletjem, ko je ljubimkala s stanovskim kolegom. Ki pa očitno ni bil pravi, kot tudi ne drugi lepotci filmski meke, kot soin, s katerimi jo je v preteklosti povezala ljubezenska nit. Nato pa je 2016. spoznala Jamieja, s katerim se je očitno vse poklopilo, saj sta že po dveh letih ljubezni pozdravila prvorojenca, ki je Rachel razkril povsem nove razsežnosti ljubezni in sreče.»Brez dvoma je to najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Ljudje pravijo, da z otrokom tvoje življenje nenadoma ni več tvoje. Ampak 39 let sem imela le sama sebe, česar sem bila že sita. In zdaj sem presrečna, da se končno lahko osredotočim še na koga drugega,« je po prihodu sinka dejala igralka, zavedajoč se, da s skoraj že 40 leti nikakor ni bila več mlada mamica, »dolgo sem čakala na materinstvo, a čakala sem na pravi trenutek in pravo osebo«. Tega nikakor ne obžaluje, zdaj se namreč bolj zabava kot kadar koli, levji delež zaslug pa gre fantiču.»Vse je zanimivo, navdihujoče, vznemirljivo. Še v težkih in napornih dneh je užitek.« Kar je še dodatno spoznala v dneh samoizolacije, saj ji je bil sine »dobrodošla motnja«. Čeprav jo je očitno zamotil tudi ljubljeni, saj ji pod srcem spet raste seme njune ljubezni. S tem se je igralka, ki bo v pozni jeseni praznovala 42. rojstni dan, pridružila skupinici zvezdnic, ki bodo dobile t. i. karantenske otročičke.McAdamsova ni edina, ki se je v mesecih samote grela v objemu dragega, rezultat karantenskih noči pa bo otročiček. Karantenskega dojenčka in s tem že otroka številka tri namreč pričakujeta tudiin, kar sta pred dnevi izdala dokaj kriptično v glasbenem spotu za pevčevo skladbo Wild. Ker bodo že kmalu družina petih, pa naj bi se zakonca razgledovala za večjim domom, saj se jima vila na Beverly Hillsu s sedmimi spalnicami ne zdi več dovolj velika. Na pot materinstva pa bo že v nekaj mesecih menda zakorakala tudi, ki radostne novice sicer ni potrdila, a je dovolj zgovoren zvezdničin trebušček. V nasprotju z Rachel in Chrissy se bo morala ​Emma, zdaj komaj dobro leto zaljubljena v, o materinstvu še vsega naučiti, saj bo to njen prvi otok.