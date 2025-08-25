Zvezdniške vile z najlepšimi razgledi, Sean Connery je lahko opazoval gore in morje

Pri nakupu doma navadno razmišljamo predvsem o praktični lokaciji, če pa imamo bančne račune, podobne zvezdniškim, je zagotovo pomemben tudi lep razgled.

Med zvezdniškimi nepremičninami z najlepšim razgledom je nekdanji dom legendarnega hollywoodskega igralca Burta Reynoldsa v Highlandsu v Severni Karolini s čudovitim pogledom na gorovje Blue Ridge. Leseni stropi in stene, kamin, unikatno oblikovane stene in lestenci ustvarjajo prijetno in rustikalno vzdušje. Lani so jo Reynoldsovi dediči prodali za dva milijona in pol evrov.

Bondova vila nad Azurno obalo ima čudovito teraso.

Kultni James Bond Sean Connery je imel v lasti vilo, vredno junaka, ki ga je upodabljal pred kamero. V vili na Francoski rivieri, ki jo je uporabljal že pokojni škotski igralec, je pet spalnic in pet kopalnic ter veličastna dvorana z velikimi okni, ki ponujajo razgled na gore in morje. Tako imenovana Bondova vila, ki je nastopila tudi v dveh Bondovih filmih, je maja letos iskala kupca, ki bi bil zanjo pripravljen odšteti dobrih 23 milijonov evrov.

Ustvaril ga je z brezmejno domišljijo

Dvorec glasbene legende Quincyja Jonesa pa stoji prav na koncu zasebne slepe ulice v Bel Airu v Los Angelesu. Posestvo se razprostira na 2,3 hektarja zemlje in se ponaša z dih jemajočim razgledom na gorovje San Gabriel, mesto in Tihi ocean. »Moj oče je imel svoj dom tako zelo rad – ustvaril ga je od temeljev s svojo brezmejno domišljijo,« je dejala igralka Rashida Jones, ena od sedmih zvezdnikovih otrok.

Burt Reynolds se je sproščal ob pogledu na gorato pokrajino.

Pop zvezdnik Robbie Williams je julija letos za dobrih 38 milijonov evrov kupil osupljivo vilo ob obali Floride. Hiša, zgrajena leta 2016, stoji na ekskluzivni parceli v obliki polotoka, veliki en hektar, s 435 metri obale, 75-metrskim pomolom in neokrnjenim razgledom na vse tri strani. Posestvo vključuje sedem kopalnic, dve toaletni sobi, bazen in spa v slogu letovišča, kurišče, zunanjo kuhinjo, garažo za 18 avtomobilov in vinsko klet.

Počitniška hiša Kylie Jenner stoji na sanjskem karibskem otočju Turks in Caicos. Vila Tranquility leži na 11 hektarjih neokrnjene zasebne plaže, razgled na turkizno morje pa je sanjski. Vila ima 11 spalnic in jo je mogoče tudi najeti prek portala Airbnb.