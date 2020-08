Zvezdniška zakonca v zapor

Katherine Taylor Reuters Felicity Huffman je svojo kazen že odslužila. FOTO: Katherine Taylor/Reuters

Pogodila sta se za nižjo kazen

Imeli ste vse. Živeli ste pravljico. Zdaj pa ste obsojena zločinka!

Še 127 tisočakov globe

Zaradi vpletenosti v isti škandal je že lani za dva tedna odšla v zapor igralka Felicity Huffman, ki je zdaj eno leto na pogojni svobodi, odslužiti pa mora tudi 250 ur družbenokoristnega dela in plačati 25.000 evrov kazni. Loughlinova in njen mož bosta po vrnitvi iz zapora oba še dve leti na pogojnem, vsak bo moral oddelati 100 ur družbenokoristnega dela in plačati po 127 tisočakov kazni.

Kocka je padla. Oblekla bosta jetniška pajaca, razkošje domače luksuzne vile pa zamenjala za zaporniško celico. Zvezdniška zakoncain, ki sta s polmilijonsko donacijo – to sta za piko na i uveljavljala še kot davčno olajšavo – hčeramainpod pretvezo, da sta nadarjeni športnici, kupila sprejem na petično univerzo, gresta zaradi vpletenosti v enega najodmevnejših univerzitetnih škandalov ameriškega izobraževalnega sistema v zapor. Igralka za dva meseca, njen oblikovalski mož, ki naj bi bil še globlje vpleten, pa za tri mesece dlje.Tako je dokončno odločil sodnik, obsojena zvezdniška zakonca pa imata tri mesece časa, da se zglasita v zveznem uradu za zapore in začneta služiti svojo kazen. Za zdaj sta pri sodniku že vložila prošnjo, v katerih zaporih bi si jo želela odslužiti, poskušala pa se bosta dogovoriti tudi, da za rešetkami ne bosta istočasno, da bosta njuni hčeri, čeprav že polnoletni, imeli v tem težkem obdobju za vso družino na razpolago vsaj enega od staršev za nekaj opore.Debelo leto sta zavračala vsakršno vpletenost v univerzitetni škandal, ki je razkril podkupovanje, potvarjanje dokumentov in goljufanje na sprejemnih izpitih, s čimer so bogataški starši poskušali svojim otrokom omogočiti šolanje na prestižnih univerzah. Nato sta maja nenadoma obrnila ploščo ter priznala podkupovanje. Seveda za znatno milejšo kazen.»Grozno mi je žal, sprejela sem katastrofalno odločitev. Zaradi želje, da hčerama dam le najboljše, sem izgubila moralni kompas. Zdaj vem, da nisem škodila le njima, ampak še poglobila obstoječe neenakosti. Časa žal ne morem zavrteti nazaj, lahko le prevzamem odgovornost. Poskušala bom storiti vse, kar je v moji moči, da se odkupim,« je bila med videokonferenco s sodiščem globoko skesana Loughlinova. Kar je sodnik sicer videl in ji to tudi priznal, a obenem brez ovinkarjenja dejal, da situacije ne more doumeti. »Osupel sem. Bili ste občudovana, uspešna igralka s trdnim zakonom in zdravima otrokoma. Imeli ste vse, kar bi sploh lahko želeli. Živeli ste pravljico. A ste zdaj obsojena zločinka. Čemu? Zaradi nerazložljive želje, da nagrabite še več!« je bil neizprosen. Zato tudi za zvezdničinega odvetnika ni imel preveč posluha.Z enim napačnim korakom je zapravila dolgoletno igralsko kariero, si nepopravljivo uničila ugled, že dolge mesece jo paparaci preganjajo kot krvoločni psi. Verjetno pa je najhuje škodovala hčerama, ki sta postali tarči spletnega nadlegovanja, v strahu za njuno varnost jima je morala najeti osebnega stražarja. Tako žalostno sliko je igralkin odvetnik slikal sodišču, češ da je že to velikanska kazen. A brez uspeha. Zasluži si zaporno kazen! Čeprav je ta, sodeč po odzivih na družabnih omrežjih, veliko premila, češ da ji je bilo močno prizaneseno kot belopolti zvezdnici.