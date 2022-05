Zvezdniška bizarnost: šestletnica še vedno v otroškem vozičku (FOTO)

Prikupna Chanel, ki se je rodila iz ljubezni med bohotno blondinko Coco Austin in raperjem ter igralcem Ice T-jem, je letos na torti upihnila že šest svečk.

V pomanjšani obleki mamice, a še vedno v vozičku.

A namesto da bi oboževana edinka zvezdniškega para kot šestletniki pri nas z rumeno rutko okoli vratu spoznavala šolske hodnike in se z vrstniki preganjala po šolskem igrišču, jo starši, kot da bi še vedno bila nebogljena dojenčica, naokoli prevažajo v otroškem vozičku.

»Pustita deklici, da vendar že odraste!« se je oglasil eden, drugi pa dodal, ali ne bi morala biti pri teh letih že davno brez vozička. To pa sta le dva iz morja podobnih glasov kritik, ki so se zvalili na pretirano zaščitniško mamo, ki svoji deklici ne pusti, da preraste fazo malčice. Čeprav so se, četudi precej bolj redki, našli tudi tisti, ki so Coco skočili v bran, češ da je utrujenega otroka pač lažje voziti naokoli kot ga nositi.

Coco in Ice T znata poskrbeti za razburjenje na družabnih omrežjih. Zdaj z njuno šestletnico v vozičku, lansko poletje pa, ko je Coco priznala, da svojo hčerko, ki je bila takrat stara že skoraj šest, še vedno doji. Ne sicer da bi jo s svojim mlekom nahranila, Chanel vendar rada je tudi meso in zelenjavo, temveč v prvi vrsti, ker je dojenje tisti čas, ko se mamica in hčerka pocrkljata.

A kot jo je po eni strani še vedno tiščala k svojim prsim – dobesedno in v prenesenem pomenu –, je po drugi strani Chanel spreminjala v skoraj odraslo žensko. Ne le da jo rada oblači v dvojnike svojih lastnih oblačil, pač pa tudi, ker je deklico peljala h kozmetičarki, da ji je ta uredila nadvse ženstveno francosko manikuro. Menda da bo s tako urejenimi nohti najlepša za prvo šolsko fotografiranje.

Dojila bo, dokler bo hči želela. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

»Na eni strani jo dojiš, po drugi pa jo ličiš in vodiš h kozmetičarki!« so se ljudje zgražali. Zdaj pa jim je spet vrgla kost za glodanje.