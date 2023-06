Zvezdniku se podira svet, grozi mu 30 let zapora

Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta!, 47-letni igralec Danny Masterson, bo morda preostanek svojega življenja preživel za zapahi. Po sedmih dneh pretresanja je 12-članska porota sedmih žensk in petih moških namreč presodila, da je kriv dveh posilstev. Za zločina, ki ju je zakrivil med letoma 2001 in 2003, mu grozi do 30 let zapora.

Prvo sojenje se je decembra končalo z razveljavitvijo zaradi neenotne porote. Očitno je igralec tudi na ponovljenem odločanju pričakoval, da mu bo sreča mila, saj kljub svojim igralskim veščinam ob razglasitvi krivde ni mogel skriti šoka in pretresenosti. Okamnelih obrazov so obstali tudi njegovi prijatelji in družina, Dannyjeva žena Bijou Phillips pa je planila v neutolažljiv jok, da ji je sodnica Charlaine Olmedo celo zapovedala, naj se ali zbere ali pa zapusti sodno dvorano.

Igralčeva žena je ob razglasitvi krivde planila v neutolažljiv jok. FOTO: Osebni arhiv

»Prevevajo me čustva od olajšanja in izčrpanosti do moči in žalosti,« pa je dejala ena izmed žrtev, ki je verjetno nekoliko zadoščenja občutila, ko je policija napadalca odpeljala v lisicah. Masterson je pretekla tri leta, vse odkar ga je losangeleško tožilstvo junija 2020 obtožilo posilstev, po plačani trimilijonski varščini preživel na svobodi, tokrat pa je sodnica zavrnila možnost, da bi obsojenec na odločitev o višini zaporne kazni počakal na prostosti. »Kriv je resnih in nasilnih zločinov, ima pa tudi sredstva, da bi pobegnil iz države,« je utemeljila svojo odločitev. Igralec ostaja v priporu, od koder ga bo pot vodila le še na hladno.

Droga v pijači

Zvezdnikov svet se je začel tresti leta 2017, ko je igralka Leah Rimini, ki je bila kot Masterson vernica scientološke cerkve, razkrila, da je Masterson spolno napadel tri ženske, scientološka cerkev pa da mu je vse pomagala prikriti. Igralec je to označil za grdo natolcevanje, dve žrtvi pa sta dve leti pozneje Dannyja ovadili. Zgodba vseh je bila zelo podobna: s pijačo, v katero je podtaknil drogo, jih je skrivaj omamil, žrtve pa so zavedele šele med posiljevanjem.

Zaslovel je s serijo Oh, ta sedemdeseta! FOTO: Cover Images

Po prvem, razveljavljenem sojenju je tožilstvo lahko v drugem predstavilo nove dokaze, ki so bili iz prvega izključeni. V obeh primerih pa je med procesom precejšnjo vlogo igrala scientološka cerkev, katere pripadnice so bile tudi igralčeve žrtve. Na prostoru za priče so orisale, da so posilstvo sprva prijavile visokim predstavnikom Cerkve, ki pa so jih zavrnili, češ da niso bile posiljene. Še huje, zaradi svojih »nezaslišanih« obtožb so morale skozi poseben etični program, zabičali pa so jim tudi, da se nikakor ne smejo obrniti na policijo. Precej čustveno in nazorno so opisale tudi svoje brutalne izkušnje z Mastersonom. Prva se spominja, kako ji je ponudil rdečo sadno pijačo z vodko, po kateri je postala omotična. Tedaj jo je odnesel v zgornje nadstropje, kjer je omedlela, prebudila pa se je sredi posilstva. Ko se mu je poskusila postaviti po robu, pa ji je k obrazu tiščal blazino, dokler ni spet padla v nezavest.

Zgodba druge se je začela podobno, s pijačo, ki jo je onesposobila. Ko je prišla k sebi, je bila v kopalnici, kjer jo je prvič posilil, nato še drugič v njegovi spalnici. »Vame je nabijal z vso silo, bila sem kot mlahava lutka.« Še tretja, ki je spregovorila proti Mastersonu, pa je bila v času posilstva njegovo dekle. A v njenem primeru porota – z glasovi osem proti štiri – ni mogla doseči razsodbe.

Vsi trije napadi so se zgodili med letoma 2001 in 2003 na igralčevem domu. Slednji na sojenju ni pričal, prav tako pa njegovi odvetniki niso poklicali nobenih drugih prič. Zatrjevali so, da so bili zvezdnikovi spolni odnosi z vsemi tremi sporazumni. Izpovedi igralčevih žrtev pa so poskušali diskreditirati z opozarjanjem na nedoslednosti. Očitno neuspešno.