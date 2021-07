Zvezdniki uživajo na počitnicah v Evropi (FOTO)

Pride tudi na Bled?

Katy Perry in Orlando Bloom sta se nekaj časa razvajala v Turčiji, nato sta se odpravila v Pariz.

Julianne Hough je navdušena nad obalo Amalfi.

Tudi zvezdniki so samo ljudje in tudi oni potrebujejo oddih. Še posebno po dobrem letu prepovedi potovanj so mnoge zasrbele pete. In če Slovenci drvimo na Zanzibar, Maldive in podobne eksotične destinacije, so oni okupirali Italijo, nekaj se jih je odločilo za Francijo. Med slednjimi sta pevkain njen mož, ki sta si Italijo ogledala že pred tedni, nato sta nekaj dni preživela v Turčiji, se namakala v toplem morju in uživala v luksuznem resortu, nato pa si je Katy zaželela še nakupovalnega izleta v Pariz. Tam so jo paparaci ujeli med obhodom najbolj ekskluzivnih butikov, ki pa njenega moža niso pretirano zanimali in raje jo je čakal na ulici, kjer je klepetal s prijateljem. V Parizu sta trenutno na oddihu tudi manekenkain njen mož, ki so ju že nekajkrat fotografirali, ko sta nasmejana z roko v roki zapuščala katero od restavracij. Oba para sta se, kot kaže, na dopust odpravila brez otrok, Katy in Orlando sta pred desetimi meseci dobila hčer, Karlie pa je marca postala mama sinuGlasbenikin njegova ženamedtem v Italiji preživljata družinske počitnice. Odločili so se za Toskano in Ligurijo, kjer otroka najbolj uživata med tekanjem po plaži in vožnjo s čolni, starši pa si vzamejo čas za nakupovanje v lokalnih trgovinicah in romantične večerje. Precej bolj južno, na obali Amalfi, se medtem v kopanju v Tirenskem morju sprošča. Igralka se je s prijatelji odpravila na jadranje po Sredozemlju, prav obala Amalfi pa jo je do zdaj menda najbolj navdušila. Zabavala se je tudi, ko se je na večerjo v eno od restavracij v Positanu odpravila ravno v času nogometne tekme med Italijo in Španijo, ki so jo dobili domačini, Julianne pa je spontano slavje, ki je izbruhnilo okoli nje, posnela in objavila na družabnem omrežju. Tam je prostor našla simpatična fotografija, ki jo je posnel lastnik majhne tržnice s sadjem, ki jo je zvezdnica opisala kot sanjsko. »Na pečini v Positanu ima prisrčen gospod najlepše sadje! Ko sem si ga ogledovala, je pograbil moj telefon, zavpil 'slikanje' in me začel fotografirati. Razmišljam, da bi postala stalna prebivalka Italije,« je zapisala ob igrivi fotografiji.Prav tako v Italiji, a bolj severno, te dni dopustuje nekdanja članica zasedbe Pussycat Dolls. Odločila se je, da si ogleda jezero Como, na bregu katerega ima počitniško hišo še en zvezdnik,. Pred tem je Nicole s fantomobiskala Portugalsko, kjer je praznovala 43. rojstni dan, nato sta se odpravila še v Monako in Grčijo. Zvezdnica se v Italiji ne more načuditi naravnim lepotam, ki jih okoli omenjenega jezera res ne manjka. Turkizno jezero namreč leži v Lombardiji ob vznožju Alp in krasijo ga hribi, bogato poraščeni z iglavci, ki obdajajo slikovite vasice, v katerih sicer ne manjka luksuznih hotelov in vil. Morda bi ji lahko kdo prišepnil, da je zelo blizu še večji biser, Bled, ki bi jo zagotovo še bolj očaral.