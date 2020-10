Zvezdniki spet menjajo plenice

REUTERS PICTURES Donald Glover je zdaj oče že treh fantičev. ​FOTO: Andrew Kelly/Reuters

osebni arhiv Eniko si je na tihem želela hčerke. In želja se ji je uresničila. FOTO: Osebni Arhiv

Igralcainter pevecosvežujejo veščine, ki so jih že obvladali, a nato morda nekoliko pozabili. Na domovih zvezdnikov je namreč zadonel jok novorojenčkov, zato so morali vnovični očetje spet zavihati roke in se spomniti, kako menjati umazane pleničke in zazibati kričečo štručko v spanec. Kevina in Usherja sta osrečili hčerki, Glover pa je svojima dvema sinovoma dodal še sinka številka tri.Marca sta komik Kevin Hart in njegovaod čiste radosti zacepetala od veselja. Pod manekenkinim srcem je namreč že raslo novo življenje, zvezdniška zaljubljenca pa sta nestrpno začela odštevati do dne, ko bodo postali družina že šestih. Prvega otroka, sina, sta namreč pozdravila pred tremi leti, iz prejšnjega zakona spa ima zvezdnik še 15-letno hčerkoin tri leta mlajšega sina. In četudi sta si spočetka želela le, da bo prihajajoči otročiček zdrav, je v Enikinemsrcu tičala tiha želja po deklici. Zato je poleti radostno kriknila, ko je izvedela, da bo ta želja postala tudi resničnost. »Med to nosečnostjo se počutim do pikice tako, kot sem se počutila, ko sem nosila Kenza. Zato bi lahko prisegla, da bom spet dobila fantka. Zdaj pa izvem, da bo hčerka! Od sreče sem začela kričati, jokati in se smejati, saj sva si oba s Kevinom želela deklice,« je priznala Eniko, ki je uživala v vsakem trenutku nosečnosti. Tudi ker je bil zaradi pandemije Kevin ves čas ob njej, čeprav jo je na trenutke spravljal ob živce z nenehnim fotografiranjem vsakega njenega koraka. »Čakal sem na morda ne najbolj fotogenične trenutke, jo poskušal ujeti med žvečenjem ogromnega sendviča ali kako zakinka. A ti trenutki nosečnosti so čudoviti. In imel sem čas.« Zdaj pa je dobil nov model in kup novih motivov, saj se jim je pred dnevi pridružila dojenčica. »Si vse, kar sem si želela in zamišljala, ter več!« je novorojenčici zašepetala presrečna mamica. Podobno srečen pa je tudi Usher, ki je poprej sicer že dvakrat zakorakal na pot očetovstva, zdaj, v tretje, pa mu je življenje prvič polepšala hčerka.Pravijo, da se med očetom in hčerko razvije poseben odnos. In prav to bo zdaj spoznaval Usher, ki se mu je iz ljubezni zrodila mala. »Čutiva se blagoslovljena, najini srci pa sta polna ljubezni ob prihodu najine čudovite Sovereign Bo. Kot bi poslušal skladboIsn't she lovely (Ali ni čudovita) znova in znova,« je dejal Usher, ki je Jenn spoznal komaj preteklo jesen, zdaj pa sta si že ustvarila družinico. A ta po novem ne šteje le treh članov, pač pa pet, saj ima zvezdnik iz prvega zakona sže danes 12-letnega sinain leto mlajšega, nad katerima ima polno skrbništvo.Hart je že spomladi sporočil radostno novico pričakovanja. Usherjevo je poleti razkril Jennin okrogli trebušček. Donaldu Gloverju, ki poskuša na vse pretege zasebnost ohranjati zasebno, pa je uspelo ne le zase obdržati novico, da bosta z izbrankospet zibala, pač pa tudi, da sta ponosna oče in mama sinku postala že pred meseci. »Med pandemijo sem postal oče!« je zdaj razkril in dodal, da je bil tisti dan zmešan, nabit s paleto najrazličnejših čustev. Kajti kot je skakal od navdušenja, da se jimaje z Michaelo rodil še sin številka tri, je skoraj sočasno s čarobnim trenutkom, ko je v roke prvič prijel sinka, po televiziji spremljal proteste, ki so vznikli v luči nasilne smrtikonec maja. »Resnično čuden občutek. Ravno se mi je rodil sin, ko po televiziji vidim predvajanje posnetka Floydove smrti. Nadvse intenzivnih, čustveno prezasičenih osem minut.« Donaldu in Michaeli se je prvi sinrodil pred štirimi leti, dve leti pozneje mu je sledil mlajši bratec, zdaj, še dve leti pozneje, pa tretji sin, ki ga je poimenoval po očetu, ki je umrl predlani.