Zvezdniki so zaslužili 490 milijard

Pandemija je svet spravila na kolena. Države so se druga za drugo zapirale pred preostalim svetom – kot tudi ljudje pred ljudmi –, revščina in socialne razlike so se poglabljale, obstala pa je seveda tudi zabavna industrija. A nekje za kulisami se je šov vseeno nadaljeval. Nekateri zvezdniki so si kljub razsežnosti krize račune obogatili za debele milijone.Po izračunih ameriške revije Forbes je največjih 100 zaslužkarjev med slavnimi v minulem letu zaslužilo astronomskih 490 milijard evrov, to je neobdavčeni znesek. V primerjavi z lanskimi so skromnejši za okoli 163 milijonov in prvič po letu 2016 ne naraščajo. Predvsem zaradi pandemije, seveda.Lepotilni in oblačilni industriji pa očitno niti korona ne pride do živega. Živ dokaz stain, ki letošnje leto končujeta kot največja zaslužkarja med slavnimi. Resničnostni zvezdnici iz razvpitega klana, 23-letni Kylie, je zaradi kozmetičnega imperija namreč uspelo zaslužiti kar slabih 460 milijonov, predvsem zato, ker je na začetku leta svoj večinski, 51-odstotni delež kozmetične hiše prodala mednarodni kozmetični znamki Coty.Za piko na i so Kardashianovi, med njimi tudi Kylie, podpisali ekskluzivno pogodbo s televizijsko mrežo Hulu.Kanye, drugi na Forbesovi lestvici, je zaslužil kar 321 milijonov manj! Čeprav tudi 139 milijonov, za kolikor je njegova denarnica zdaj debelejša, ni mačji kašelj. Kljub temu da si je ime ustvaril v glasbi, njegovo bogastvo najbolj raste zaradi mode. Predvsem njegova linija superg Yeezy v partnerstvu z Adidasom mu prinaša izjemen dobiček, letos pa je podpisal še pogodbo z modno znamko Gap.Na tretjem in četrtem mestu sta z le približno 800 tisočaki razlike v zaslužku športnikain. Levji delež od 87 milijonov, ki jih je zaslužil teniški as, gre donosnim oglaševalskim poslom, predvsem njegovi 10-letni pogodbi s podjetjem Uniqlo. Nogometaš, ki je tudi najbolj priljubljen športni obraz družabnih omrežij, od kluba Juventus dobi 52 milijonov na leto, ob tem pa ima še kup oglaševalskih in sponzorskih poslov. Na petem mestu je s 85 milijoni argentinski nogometaš, zvezdnik Barcelone, ki se lahko pohvali tudi z dosmrtno pogodbo z Adidasom in lastno linijo oblačil.Šesti med zaslužkarji je igralec in producent, ki ga je revija Time Magazin letos uvrstila tudi na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu, tik za petami z 78 milijoni pa mu je brazilski nogometaš. Ta je za Cristianom Ronaldom drugi najbolj priljubljeni športni zvezdnik družabnih omrežij.Osmi je jezični radijski voditelj, ki je zaradi večmilijonske pogodbe s satelitskim radiem SiriusXM postal tudi najbolje plačani radijski voditelj na svetu. Na devetem mestu je košarkar lige NBA, ki je svoje lovke razširil daleč zunaj igrišča, saj je lastnik produkcijske hiše in velnesa, ker se zaveda, da ljudje po vsem svetu obožujejo pico, pa je pametno vložil denar tudi v franšizo s picerijami na Floridi in v Chicagu. Deseterico teh, ki najbolj služijo, zaključuje, ki se je letos ovenčal z lento najbolje plačanega igralca na svetu. Z enim filmom zasluži približno 20 milijonov.