Zvezdniki na dražbi

nasa Potegujete se lahko za druženje z astronavtom Schweickartom. FOTO: Nasa

V ponudbi je virtualna zabava na dvorcu iz serije Downton Abbey.

instagram Si upate odpeti duet s Stingom? In ga posneti v njegovem snemalnem studiu? FOTO: instagram

Zvezdniki iz sveta zabavne industrije in športa so se že minuli mesec združili v skupnem cilju zbiranja denarja za tiste, ki si zaradi pandemije ne morejo privoščiti niti najosnovnejšega. Pod okriljem spletnega izziva All-in so dražili ali prodajali svoje najbolj dragocene in osebne predmete ali pa, kar je za marsikoga še precej bolj vznemirljivo, edinstvene izkušnje z njimi. V širokem naboru ponujenega so bili podoknica, ki jo odpoje, igra golfa z, majhna vloga v prihajajočem filmuinv glavnih vlogah ali vodenje oddaje z. Zdaj sta precej podobno dražbeno akcijo organizirala avkcijska hiša Sotheby's in ameriški tehnološki velikan Google, ki že ves teden na spletni dražbi ponujata spletne izkušnje z zvezdniki. Sredstva tega neobičajnega dobrodelnega dogodka, ki se izteče jutri, bodo šla ljudem v ZDA in Evropi, ki jih je prizadel koronavirus.Kot si verjetno nihče ni mislil, da bo kdaj doživel pandemijo, tako si verjetno velika večina ni obetala popoldanskega kofetkanja z nekdanjo prvo damo ZDA in pozneje tudi demokratsko predsedniško kandidatko, s katero ob skodelici kave izmenjujete misli, kakšne spremembe svetu prinaša in še bo prinesla pandemija. Ali pa skodelica kave z, prvo državno sekretarko v zgodovini ZDA, s katero se zapletete v pogovor o dogajanju po svetu. A vendar je zaradi spletne dražbe to postalo mogoče. Če politika in aktualne svetovne tematike niso po vašem okusu in bi radi usvojili kakšno novo veščino, se lahko potegujete za zasebni kuharski tečaj prek videokonferenc s. Priprava popolnegazrezka z njim je verjetno izjemna izkušnja, ne nazadnje govorimo o očetu molekularne gastronomije. Lahko se lotite osvajanja klasičnih igralskih veščin pod vodstvom filmskega in klasično šolanega gledališkega igralca, najbolj znanega kot kapitana Jean-Luca Picarda iz Zvezdnih stez in Profesorja X iz filmske franšize Možje X. K igri lahko pristopite bolj šaljivo, saj virtualno druženje ponuja tudi komični igralec, ki daje najvišjemu dražitelju precej proste roke pri usmerjanju druženja. Za bolj doživeto filmsko izkušnjo je na voljo virtualni ogled gradu Highslere, kjer so snemali serijo Downton Abbey, pri ogledu, ki se bo prevesil v nekakšno elitno zabavo, pa se vam bodo pridružili ustvarjalec serijeter igralcainje njegova glasba prinesla 17 grammyjev, vpisan je bil v glasbeno dvorano slavnih tekstopiscev in zaradi nekdanjega benda The Police še v rock'n'roll dvorano slavnih. Njegove pesmi si morda prepevate pod tušem, zdaj pa lahko, če na dražbi ponudite največ, z britanskim glasbenikom posnamete skladbo, brez težav ga lahko zaprosite tudi za glasbeni nasvet.Virtualno se lahko podružite z newyorškim garažnim bendom The Strokes, v ponudbi zvezdniške spletne dražbe so šesvetovalnica notranjega oblikovalca in arhitekta, nasveti priznanega modnega oblikovalcater učna ura s slovito umetnico ličenja, kateredelo lahko občudujete v revijah, kot sta Vogue in Vanity Fair, sodelovala pa je tudi pri modnih revijah največjih oblikovalcev in s fotografi, ki so v objektiv lovili lepoticein. Najbolj nezemeljska izkušnja na dražbi je verjetno klepet z astronavtom Apolla 9