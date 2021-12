Zvezdniki, ki v 2021 ostali brez službe: nekateri zaradi nepremišljenosti, drugi zaradi čiste zlobe

Kultura odpovedi je vse pogostejša praksa. Kaj točno pomeni? Ljudje, (bivši) oboževalci, začnejo na družbenih omrežjih omalovaževati določene javne osebnosti zaradi njihovih morebitnih problematičnih stališč ali idej, ter zahtevajo njihovo bojkotiranje. To samo še dodatno potrjuje, da zvezdnikov brez 'navadnih ljudi' ni. Oboževalci so tisti, ki jih dvignejo, ali pa jih spustijo globoko v brezno, od koder včasih ne morejo več. Čeprav se nekateri zvezdniki že več let uspešno izogibajo klevetam oboževalcev (na primer Mel Gibson in Louis C.K.), pa so nekateri znani hollywoodski obrazi občutili srd oboževalcev in kulture odpovedi. Pa si poglejmo, kdo je v 2021 ostal brez dela.

Ellen DeGeneres

Ena najbolj znanih 'odpovedi', je bila odpoved ameriške televizijske voditeljice Ellen DeGeneres. Voditeljica je bila na udaru kritik, potem ko je Buzzfeed News objavil članek, v katerem so nekdanji njeni zaposleni trdili, da je zvezdnica ustvarila »strupeno delovno okolje« in da je kamero popolnoma drugačna oseba. Eden od zaposlenih je trdil, da je voditeljica »zlobna«, saj je odpuščala ljudi, ki bi zaradi žalovanja vzeli bolniški dopust ali pa bili odsotni. Med drugim naj bi njeni producenti dajali »rasistične izjave« in tako prispevali k mikroagresiji na snemanju.

Matt Damon

Oskarjevec je razjezil skupnost LGBTQ zaradi intervjuja, v katerem je homoseksualce imenoval 'p*derčine'. Igralec je kasneje pojasnil, kaj je s tem mislil, in izjavo umaknil. »Glede na to, da odkrito sovraštvo do skupnosti LGBTQ+ še vedno ni nič nenavadnega, razumem, zakaj je moja izjava mnoge tako zelo razjezila. Da bom čim bolj jasen, skupnosti LGBTQ+ stojim ob strani,« je Damon povedal za Hollywood Reporter.

Johnny Depp

Slavni igralec je vložil tožbo zoper tabloid The Sun zaradi obrekovanja, potem ko ga je kolumnist Dan Wooton označil za »pretepača žensk«. Članek postavlja vprašanje, ali si Depp zaradi obtožb zasluži vlogo v izpeljanki Harryja Potterja. Med javnim sojenjem so bile podane nekatere podrobnosti razmerja med Deppom in njegovo nekdanjo ženo Amber Heard, med drugim to, da naj bi Depp zlorabljal alkohol in droge, zaradi katerih je bil čustveno in fizično nasilen do Amber – večkrat naj bi jo udaril in vanjo metal stvari. Tri mesece po sojenju je sodnik odločil, da tabloidna uporaba oznake 'pretepač žensk' za Deppa ni bila kleveta, ampak »v bistvu resnična trditev«.

Chrissy Teigen

Manekenka je polnila naslovnice medijev, ko jo je Courtney Stodden obtožila spletnega nadlegovanja. »Poslala mi je zasebno sporočilo in mi rekla, naj se ubijem,« je dejal Stoddenova. Teigenova je kasneje vse skupaj poskušala razložiti javnosti: »Bila sem negotov trol, ki je iskal pozornost. Sram me je in skrajno nerodno mi je, a to ni nič v primerjavi s tem, kako se je ob tem počutila Courtney,« je zapisala Chrissy.

Armie Hammer

Igralec je bil marca letos obtožen posilstva svoje nekdanje punce, ki je zatrdila, da jo je igralec v njunem štiriletnem razmerju psihično, čustveno in spolno zlorabljal ter da je kanibal. Zaradi škandala se je Hammer bil prisiljen odreči več vlogam v filmih. Obtožbe je zanikal: "Ne odgovarjam na te nezaslišane trditve, a zaradi zlobnih in lažnih spletnih napadov name, svojih otrok ne morem pustiti mirne vesti,« je igralec zapisal v svoji objavi na družbenem omrežju.

Demi Lovato

Pevka je na družbenih omrežjih sprožila plaz komentarjev, potem ko je izjavila, da ne želi, da bi jo kdo nagovarjal na podlagi spola (trdi, da je nebinarna). Po tem je sprožila še eno vročo razpravo, ko je privihrala v specializirano živilsko trgovino in začela verbalno napadati zaposlene, ker v trgovini niso imeli izdelkov, ki vsebujejo sladkor. Demi je na družbenih omrežjih poudarila, da trgovina ignorira ljudi z motnjami hranjenja: »Izredno težko mi je kupovati v tej trgovini, ker moraš mimo tone piškotov brez sladkorja in druge dietne hrane, preden prideš do blagajne,« je zapisala v svojem storyju na instagramu. Kljub opravičilu oboževalci Lovatovi niso oprostili arogantnega vedenja do zaposlenih in lastnika trgovine.

Marylin Manson

Februarja 2021 je igralka Evan Rachel Wood kontroverznega pevca Marilyna Mansona obtožila zlorabljanja. Na instagramu je zapisala: »Začel me je nadlegovati, ko sem bila najstnica, in me več let grozljivo zlorabljal. Pral mi je možgane in manipuliral z mano, da sem ga ubogala. Tukaj sem, da razkrijem tega nevarnega človeka in stojim ob strani številnim žrtvam, ki ne bodo več molčale.« Kljub številnim obtožbam o spolnih zlorabah, je Mansonova kariera utrpela le manjšo škodo.

Dave Chappelle

Komik je s svojo posebno epizodo The Closer, ki je na Netflixu izšla oktobra, vzbudil veliko sovraštvo gledalcev. Ti so namreč menili, da je transfobična, dva transspolna uslužbenca Netflixa pa sta zoper velikana pretočni storitev vložila ovadbo. Kritike gledalcev so pripeljale tako daleč, da so komiku številne nastope odpovedali. Chapelle se je v video na Instagramu odzval na negativne komentarje in izjavil, da se se bo osebno srečal s transspolnima zaposlenima. A je poudaril, da ne bo »ubogal nikogaršnjih zahtev«.

Dr. Seuss

Kljub temu, da je avtor otroške literature že davno mrtev (umrl je leta 1991), ga je letos doletela kultura odpovedi. Šest njegovih knjig je bilo umaknjenih zaradi domnevnega rasizma, piše net.hr.