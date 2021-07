Zvezdniki iščejo ljubezen prek aplikacij

Med uporabniki omrežja za zmenkarije je slavni prijatelj Matthew Perry. FOTO: Blaž Samec

Tudi zvezdniki so ljudje iz mesa in krvi, ko gre za spoznavanje novih ljudi, tako kot večino samskih jih pestita pomanjkanje časa in osamljenost, zato ne preseneča, da uporabljajo posebno aplikacijo, s pomočjo katere iščejo potencialne partnerje.Vsega tega se je že leta 2015 zavedal, ki je ustvaril zasebno družabno omrežje z imenom Raya, ki je namenjeno samo izbranim članom. Aplikacija je bila že pred korono zelo priljubljena med zvezdniki, v času zaprtja pa je njena priljubljenost še narasla. Ve se, da jo uporabljajoin številni drugi slavni igralci, športniki, književniki ...A če mislite, da je članstvo v Rayi lahko dostopno, se motite, nasprotno, pogoji pristopanja in uporabe so tako strogi, da je čakalna vrsta zelo dolga. Če se hočete včlaniti, morate izpolnjevati kup pogojev in prestati strogo preverjanje, zaradi česar aplikacija uživa veliko zaupanje uporabnikov in je ena izmed najbolj luksuznih na svetu. Vsak, ki želi postati uporabnik Raye, gre skozi zelo strogo sito komisije ali odbora za članstvo, kljub številnim prošnjam pa ugodijo le 8 odstotkom zainteresiranih srečnežev.Na odločitev, ali vas bodo sprejeli ali ne, lahko čakate en dan, lahko pa tudi več mesecev. Ni dovolj, da ste samo lepi, slavni ali bogati, ampak morate imeti še faktor x, nekaj, kar vas loči od drugih. V poštev pridejo ljudje z opazno igralsko kariero, lahko tudi samo vlogo, uspešni športniki, pevci, umetniki ali celo znanstveniki, pomembno je le, da na svojem področju izstopajo. Bogataši, ki ob prijavi pošljejo samo fotografijo svoje luksuzne jahte, vile in avtomobila, odpadejo.Pa to še ni vse. Obvezna so priporočila vplivnih prijateljev iz sveta šovbiznisa ali poslovnežev, ki že uporabljajo Rayo, ne škodi, če imate na instagramu veliko sledilcev, čeprav je bolj pomembno to, kdo vam sledi, in ne, koliko. Pravilo, ki ga vsi morajo spoštovati, je, da se o Rayi ne govori, ne objavlja fotografij, fotografij zaslona itd.Če vas uprava dobi, da ste to kakor koli prekršili, ste takoj kaznovani z ukinjanjem profila. Za približno 7 evrov na mesec, kolikor stane naročnina na aplikacijo, in vse, kar vam ponujajo, to ne bi smelo biti tako težko.