Zvezdnike na festivalu svarijo pred tatovi

Oči filmskega sveta so uprte v francosko riviero. Z današnjo premiero zombijevske komedije Comme Z bodo namreč slovesno odprli 75. filmski festival v Cannesu, ki se po dveh letih končno vrača na stare tirnice. Predlani ga je namreč odnesla pandemija, lani mu je covid pošteno pristrigel krila, da so zvezdniki skrivali nasmehe za maskami, prepovedano jim je bilo poljubljanje na lice ob snidenju, medsebojna razdalja pa je bila obvezna – vsaj za tiste, ki jim je zaradi omejitev potovanj sploh uspelo priti na Azurno obalo.

Toda letos se bleščeči festival vrača v staro normalo! Na znameniti promenadi La Croisette bodo znova kradla poglede zveneča imena filmske smetane, ki se je že konec tedna počasi začela z vsega sveta stekati na mondeno riviero. Bliskavice fotografov bodo pobliskavale kot nore in v objektiv lovile zvezdnice v dih jemajočih večernih toaletah, ki jih bo gotovo požlahtnil tudi najbolj izbran nakit. Povsod bo mrgolelo ljudi. Za piko na i pa še projekcije težko pričakovanih filmov, izmed katerih se jih bo letos kar 21 potegovalo za festivalska odličja. Obeta se torej 11 dni filmskega glamurja, spojenega s francosko eleganco, kar pa je hkrati tudi kot obljubljena dežela tatov. »Zanje je to zlata jama, ki jih privlači kot magnet,« je dejal John Moore, vodja britanske varnostne družbe Westminster Security, ki bo dodatno bdela nad najodličnejšimi gosti in skrbela, da se z vsem, kar bodo v kovčkih prinesli s seboj, tudi vrnejo.

Festival se danes slavnostno začne! FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Bogat plen

Minule festivalske edicije so organizatorje naučile, da se dolgoprsti roparji filmskemu blišču pač ne morejo upreti. Leta 2013 je tu udarila razvpita roparska tolpa Pink Panthers in iz suite hotela Carlton pobegnila z dragimi kamni v vrednosti astronomskih sto milijonov. V tistem istem letu so jo tatovi popihali tudi z dvomilijonsko ogrlico luksuzne hiše Chopard. Ogromno valov pa je dvignila lanska kraja dragotin, s katerimi je pritegovala pozornost hollywoodska zvezdnica Jodie Turner-Smith. Nepridipravi, katerih zanimanje je pritegnil robusten, izbran Guccijev kos nakita iz zlata in diamantov, ki je hollywoodski lepotici na premieri krasil dekolte, so se v njen hotelski apartma namreč prikradli tedaj, ko je igralka ravno zajtrkovala s svojo 15-mesečno hčerko! Iskanega niso našli, so jo pa popihali z Jodiejinimi drugimi dragotinami ter igralko, najpomembnejše, oropali občutka varnosti.

Nesprejemljivo je, da morajo slavni svoj nakit skrivati in da trikrat premislijo, ali naj si nadenejo kaj še posebej vrednega.

Častna palma gre v roke igralcu Forestu Whitakerju. FOTO: John Nacion/startraksphoto.com/c

O nasilnem vdoru v sobo ni bilo sledi, kar je policiji dalo misliti, da so se tatovi v hotel prikradli pod krinko hotelskih uslužbencev. V luči tega so zveneča imena, ki so prišla v Cannes, posvarili, naj bodo tudi letos pozorni na uslužbence, čistilce ipd., nikoli namreč ne veš, kdo se v uniformi v resnici skriva. »Tatovi stkejo vezi z osebjem – sobarji, postreščki, sobno strežbo – in se tako dokopljejo do informacij, kdaj in kje bo neka slavna oseba bivala,« pravi Moore in dodaja, da pretkano skrivajo svoje obraze za sončnimi očali in, v zadnjem času, za zaščitnimi maskami. »Nesprejemljivo je, da morajo slavni svoj nakit skrivati in da trikrat premislijo, ali naj si nadenejo kaj še posebej vrednega.«

Festival se bo sklenil 28. maja, ko bodo na zaključni slovesnosti tudi razglasili dobitnike 75. zlate palme in drugih nagrad. Že na današnjem odprtju pa bo častno zlato palmo prejel ameriški igralec, producent, režiser in aktivist Forest Whitaker.