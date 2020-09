Zvezdnika v tekmi za poglavarja

PRESS RELEASE Je zaradi svoje hollywoodske kariere primeren za vodjo staroselske indijanske skupnosti?

Zmaga na septembrskih volitvah pomeni selitev v otoški rezervat.

V sebi nimata niti kapljice krvi ameriških staroselcev.je namreč Anglež od glave do peta, igralecpa je na svet resda privekal v Kanadi, a ga predniki povezujejo z irsko grudo. Vseeno pa sta tako nekdanji beatle kot hollywoodski težkokategornik v dirki za najpomembnejši položaj staroselskega kanadskega rezervata otoka Walpole Island First Nation. Kako in čemu, ni povsem jasno, toda imeni zvezdnikov sta se znašli med peščico tistih, izmed katerih bo 19. septembra staroselska skupnost izvolila svojega poglavarja.To ni zgolj lepotni naziv. Kdor koli je namreč izvoljen za poglavarja te kanadske staroselske skupnosti, ki jo sestavlja okoli 5000 članov treh različnih indijanskih plemen, namreč zasede eno najbolj spoštovanih mest z ogromno veljave.»Je še najbolj podobno nazivu in vlogi župana. Načeluje občinskemu svetu, je glas ljudi, nadzirati mora programe, ki jih vodijo administratorji,« razložiiz staroselske skupnosti. In še doda, da bi, ko bi Reynolds ali McCartney na septembrskih volitvah tudi v resnici zmagala, to pomenilo, da bi morala zapriseči na uradni ceremoniji in se nato preseliti v rezervat ali vsaj njegovo bližino. Plemenski sestanki namreč ne potekajo na daljavo in prek videokonferenc.Izvolitev tujca za vodjo staroselske skupnosti je možna zaradi zakonske luknje iz leta 1968, kar naj bi izkoristila dva iz skupinice volilnih predlagateljev. Zakaj, ni jasno, sta pa zvezdniška predloga za poglavarja med domorodci otoškega rezervata na kanadsko-ameriški meji sprožila precej burnih in predvsem mešanih odzivov. Medtem ko nekateri menijo, da je to le neslana šala, pa se drugim to ne zdi tako napačna ideja, saj da sta Paul in Ryan že s svojima izjemnima karierama v svetu zabavljaštva dokazala, da sta iz pravega testa za vodjo.