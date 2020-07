Zvezdnika šova Ljubezen po domače odpeljala policija, zmotila ga je trava

Prijavitelj mu je dobro znan

Hrvaška policija je končala kriminalistično preiskavo 37-letnika, ki so ga sumili povzročanja splošne nevarnosti. Po poročanju hrvaških medijev gre zaiz Benkovca, ki je pred leti sodeloval v šovu Ljubav na selu (Ljubezen po domače), predvsem med sosedi pa je poznan tudi po številnih prijavah policiji.Josip, ki je v šovu leta 2018 postal prvi zvezdnik zaradi vroče romance z, je osumljen, da je 22. julija namerno izzval dva požara na prostem. Najprej je okoli 13. ure zakuril med dvema hišama, da je zgorela trava in nizko rastje na površini približno 23 krat 30 metrov, okoli 17.30 pa je izzval še en požar. Tudi tokrat je gorela trava, ogenj pa je zajel bližnja drevesa in ogrozil bližnjo stanovanjsko hišo. Oba požara so pogasili gasilci. Josip je v priporu zaradi ogrožanja življenj in premoženja preždel 36 ur.Za 24sata.hr je Josip povedal, da se je samo hotel rešiti trave na sosedovem vrtu, ki mu je šla na živce, češ da je bilo sosedovo dvorišče zaraščeno, polno žuželk, komarjev in kač. Policijo je zaradi požiga poklicala kar njegova mati, s katero se je pred tem sprl. »Rešil sem se trave in rastlin, ona pa tako ...«Preberite tudi:Josip in Nikolina sta se v šovu zaljubila menda na prvi pogled, hrvaška javnost pa je nato spremljala, kako sta si izmenjevala nežnosti pred kamerami, govorila sta tudi že o poroki in otrocih, ko pa si je Nikolina v zadnjem delu šova premislila, češ da je Josip ljubosumen na vsako njeno druženje z drugimi moškimi, je to težko prenesel. Zaradi pisanja o njunem razhodu je celo grozil medijem. Ob okoli 100 telefonskih klicih z resnimi grožnjami je redakcija spletnega portala net.hr tedaj prejela tudi elektronsko sporočilo, poslano z Josipovega naslova, v katerem je grozil, da jih bo zažgal, polil z bencinom in pobil.