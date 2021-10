Zvezdnika skrivaj skočila v zakonski jarem

Že po kakšnem mesecu sta se vselila, po petih pa poročila. FOTO: Osebni Arhiv

Naredila križ

Za Leno je njen Luis najboljša oseba na svet. FOTO: Osebni Arhiv

Pokazal je prstan

Freddie Highmore

Po ameriško ne bom od sreče skakal po kavču, lahko pa rečem, da sem tako srečen, kot je Anglež sploh lahko.

Ne obupajte, dokler ne doživite čudeža. Tako je junija čivknila, očitno že prepričana, da je glasbenik, s katerim se je začela videvati komaj dva, morda tri mesece prej, tisti pravi.Čustva ljubezni, ki so zvezdnico tako hitro in močno prevzela, je čutil tudi Luis, saj sta zaljubljena golobčka po komaj petih mesecih že storila največji korak in se v krogu najbližjih skrivaj in stran od medijskih žarometov drug drugemu zavezala za večnost. Na njuni mali in intimni poročni ceremoniji, takšni, kakršno sta si želela, je srečno nevesto presenetila prijateljicaPrecej lažje je vedeti, da si spoznal osebo, s katero ti je namenjeno preživeti večnost, kot si priznati, da si v razmerju z napačno. To je na lastni koži občutila režiserka, ki je, preden ji je pot nepričakovano prekrižal Luis, predolgo vztrajala v zvezi z, čez katero je po petih skupnih letih 2018. naposled naredila križ.»Sedela sva v kuhinji, ki sva si jo delila že štiri leta, si zrla v oči, a nobeden od naju ni želel izreči tistega, kar sva vedela. Najina povezava, že obsedenost drug z drugim, se je že davno prevesila v le predanost, na neki točki pa sva začela hoditi vsak svojo pot. Poskušala sva zakrpati nekaj, česar verjetno ni bilo mogoče popraviti, ob čemer se nama je lomilo srce. Mislim, da sva v zvezi vztrajala dlje, kot bi bilo dobro,« je o svoji prvi ljubezni, ki pa le ni bila tista prava, dejala Lena. A čeprav je zatem od moških in ljubezni za nekaj časa dvignila roke, je enkrat na začetku tega leta vendar privolila v zmenek na slepo, ki ji ga je uredil prijatelj. In zadel žebljico na glavico.»Na prvem zmenku nisva in nisva mogla nehati govoriti, verjetno sva se o vsem in ničemer pogovarjala osem ur. Pred Leno sem bil letos na kar nekaj zmenkih in običajno na prvem – ali pa na prvih treh ali celo desetih – marsikaj o sebi zadržiš zase,« a med njima je že v prvem hipu steklo, kot bi se poznala že vse življenje, morda še v prejšnjem. In čeprav je Felber razumsko dejal, da ne živi v pravljici in si ne dela utvar, kakšna so resnična partnerstva, sta se z zvezdnico že po kakšnem mesecu na tiho skupaj vselila, skoraj vseh pet mesecev njune ljubezni pa ga je prestreljevala misel, da bi se z njo želel poročiti. Podobno kot Lena, ki poleti ni več ne mogla ne želela skrivati, kako brezglavo zaljubljena je. »Bilo je le nekaj mesecev, a počutim se nadvse srečno. Luis je najboljša oseba, kar sem jih kdaj spoznala!«Lena in Luis sta se zaljubila spomladi, nekje aprila, junija sta se kot par že razkrila na družabnih omrežjih, avgusta pa naredila še tisti najbolj jasen korak, da so njuni nameni resni, saj sta se skupaj, z roko v roki, sprehodila po rdeči preprogi filmskega festivala Sundance. A če smo zvezdničini (kratki) zgodovini razvoja ljubezni z njenim novim možem lahko sledili, je britanski igralecsvojo zasebnost skrbno skrival. Ko bi še pred nekaj dnevi namreč vprašali njegove oboževalce ali radovedne tabloide, bi ti odgovorili, da je zvezdnik serije Dobri zdravnik samski.Zato je televizijskega voditeljav oči zbodel zlat obroček na igralčevi roki. »Ja, poročni prstan je. Poročil sem se,« je Freddie razblinil vse dvome in nadaljeval, da je najboljše, da s tem razkrijem opravi kar na televiziji, saj ga ljudje o poročnem statusu sprašujejo, vse odkar so opazili prstan. »Od sreče ne bom skakal po kavču in tako pokazal svojega navdušenja, čeprav vem, da je to v precej ameriškem slogu,« se je spomnil na, ki je 2005. natanko tako med pogovorom zizkričal – ali pa odskakal – svojo ljubezen do»Lahko pa rečem, da sem tako srečen, kot je Anglež sploh lahko, ter da sem poročen s čudovito žensko.« Njene identitete ni razkril, dejal je zgolj, da je njegova rojakinja in da se, čeprav je v novem življenjskem poglavju nadvse srečen, nikakor ne more privaditi besedicama mož in žena. »Moja žena zveni posesivno, če pa rečem, da sem poročen moški, se počutim starega. Zato raje pokažem prstan in naj ljudje sami pridejo do zaključka.«