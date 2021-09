Zvezdnika bolj kot rak zdelal covid

Boril se je z rakom in premagal tudi covid-19.

Ženi bolje S covidom-19 se je okužila tudi Bridgesova Susan Geston, ki pa jo je odnesla precej bolje od svojega slavnega moža. Medtem ko je Jeff kar pet tednov potreboval oskrbo, je ona iz bolnišnice lahko odkorakala že po petih dneh.

Korona je v bolnišnico spravila oba. FOTO: Msu Studio The Photo Access/Cover Images

Verjetno nima nihče za sabo najboljšega leta, a za oskarjevcaje bilo minulih 12 mesecev še posebno črnih. »Na dan je prišlo novo sranje,« je zvezdnik oktobra lani v slogu enega svojih najbolj prepoznavnih filmskih likov, zabušantskega Modela iz uspešnice Veliki Lebowski, razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali limfom. V tej nesreči je imel tudi nekaj sreče, saj so zahrbtnega sovražnika odkrili še dovolj zgodaj, zaradi česar so bile napovedi zvezdnikovega okrevanja precej dobre. Bridges je zdaj že lahko zadovoljno povedal, da je rak v remisiji in se je skrčil na velikost frnikole. Ga je pa vmes precej bolj zdelal covid. »Ta me je močno nabrcal v zadnjo plat!«Raku je takoj ob odkritju napovedal srdit boj. Kemoterapija se je izkazala za učinkovito, a v bolnišnici, kamor je hodil na zdravljenje, je, tako meni, že januarja staknil zahrbtni virus, ki drži ves svet za talca že približno leto dni in pol. »V primerjavi s plesom, ki sem ga plesal s covidom, je bil boj z rakom mala malica. Covid mi je pošteno izprašil rit!« je zdaj povedal igralec, ki je zaradi koronavirusne bolezni pet tednov preležal v bolnišnici, na neki točki pa je bilo z njim celo tako hudo, da je menil, da je njegov konec blizu. »Mislim, da me je tako zagrabilo, ker je bil moj imunski sistem zaradi kemoterapije močno oslabljen. Zato sem bil tako dolgo v bolnišnici. Bili so trenutki, ko sem bil v strahovitih bolečinah in na pragu smrti, a to srečanje s smrtjo je bilo zakamuflirano darilo, saj je še okrepilo zavedanje, kako čudovito, čeprav tudi kratko je življenje.« K okrevanju, čeprav počasnemu, pa je morda pripomoglo tudi, da je imel pred očmi jasen cilj: želel je spet hoditi in dihati brez pomoči dodatnega kisika, da bi k oltarju lahko pospremil hčerko, ki se je nedavno zavezala. »Zaradi izvrstnega terapevta mi je ni uspelo le pospremiti do oltarja, z njo sem brez pomoči kisika lahko celo zaplesal ples hčere in očeta!«Ko se je januarja okužil s covidom, cepivo še ni bilo na voljo, a je takoj, ko je bilo to mogoče, nastavil ramo. »Zdaj sem cepljen z obema odmerkoma in se počutim precej boljše. Slišal sem, da cepivo pomaga tudi pri tem, da te ne potolče dolgi covid. Ne vem, ampak morda sem tudi zaradi cepljenja nekoliko hitreje okreval.« A čeprav pravi, da je korona zdaj že za njim, še vedno dela za to, da bi se dokončno in povsem poslovil od občasne pomoči pri dihanju z dodatnim kisikom. »Še nedavno brez tega nisem mogel hoditi, zvok, ki sem ga spuščal, pa je spominjal na govor skozi robotsko čelado Dartha Vaderja.«