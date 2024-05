Zvezdnik z drago užival na nudistični plaži, fotografije zakrožile po spletu (FOTO)

Igralec Charles Dance in njegova izbranka Alessandra Masi sta se spoznala na snemanju filma The Book of Vision leta 2020.

Nedavno sta preživljala dopust na nudistični plaži v španskem letovišču, kjer so ju brez oblačil v objektiv ujeli paparaci. Zvezdnik priljubljenih serij Igra prestolov in Krona je brezskrbno užival na mivki, posnetki pa so zakrožili po svetovnih medijih.

Ko sta se spoznala, je Alessandra delala kot vodja produkcije, in njuno srečanje, je v nekem intervjuju razkril igralec, mu je ostalo v posebnem spominu. Dance je bil sicer od leta 1970 do 2004 poročen z Joanno Haythorn, s katero ima dva otroka, Oliverja in Rebecco.

Zvezdnika so pozneje povezovali z igralko Sophio Myles, manekenko Shambhalo Martho in umetnico Eleanor Boorman. Sam je priznal, da je prevaral ženo Joanne, a tudi, da je hvaležen, da mu je lahko oprostila, tako da sta še danes izvrstna prijatelja.

»Večinoma je bil to čudovit zakon,« skupaj sta bila namreč 34 let, »potem pa sem žal podlegel nekaterim skušnjavam in zakon se je končal zaradi mojega vedenja. Toda po približno 18 mesecih sva z Jo postala najboljša prijatelja in to, hvala bogu, ostala vse do zdaj,« poroča Daily Mail.