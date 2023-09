Zvezdnik tega ne bo kar tako pozabil: zaletel se je s pregrešno dragim avtom (VIDEO)

Napadalec Manchester Uniteda Marcus Rashford je bil v soboto zvečer udeležen v prometni nesreči, ko je po zmagi na tekmi angleške nogometne premier lige proti Burnleyju zapuščal klubsko vadbeno igrišče Carrington, so poročale tiskovne agencije. Po navedbah Sky Sports nobeno drugo vozilo ni bilo udeleženo, Rashford pa se je izognil poškodbam.

Nesreča se je zgodila po tem, ko so se člani Manchester Uniteda vrnili v svojo vadbeno bazo po zmagi v premier league na stadionu Turf Moor. Igralci so se vrnili z ekipnim avtobusom po lastne avtomobile, preden so se odpravili domov.

Ima limuzino znamke Rolls Royce

Fotografije in posnetki, objavljeni na spletu po incidentu, so pokazali škodo, ki jo je utrpela Rashfordova prestižna limuzina znamke Rolls Royce.

Na kraj dogodka je prispela policija, vendar Rashford ni potreboval zdravniške pomoči in nikogar niso aretirali.

Petindvajsetletni angleški reprezentant je igral vso tekmo na Turf Mooru, United pa je zmagal z 1:0.

Kot je poročal The Sun, je Rashford z avtom zadel prometni otok na cesti ter precej poškodoval vozilo, ki naj bi bilo vredno 700.000 funtov oziroma 800.000 evrov.