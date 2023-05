Zvezdnik se je polival z dišavo krvi, fekalij in znoja (FOTO)

Nekateri igralci se za vlogo zredijo, drugi shirajo skoraj do kosti. Nekateri si spremenijo barvo las ali se pobrijejo, Andrew Garfield se je denimo zaradi vloge jezuitskega duhovnika za pol leta celo odpovedal seksu. Filmu o angleškem kralju Henriku VIII. se je zelo resno, a tudi na račun drugih, nedavno predal britanski zvezdnik Jude Law. Da bi se namreč čim bolje prelevil v svoj filmski alter ego, da bi začutil muke angleškega kralja, ki mu je noga zaradi razjed gnila in se gnojila, se je namreč ovil v jedek vonj krvi, iztrebkov in znoja. »Prebral sem več zanimivih poročil, da se je Henrika VIII. lahko zavonjalo že, če si bil oddaljen tri sobane stran,« je dejal zvezdnik ter združil moči s strokovnjakinjo za izdelavo parfumov, da sta ustvarila vonjavo, bolje rečeno smrad, ki naj bi ga oddajal smrdeči kralj.

Ni imela lahkega dela

Igralčev najnovejši projekt, film Firebrand, ki je premiero doživel na nedavnem canskem filmskem festivalu, je na trak ujel poslednje dni življenja krutega britanskega monarha, morda najbolj znanega po svojih šestih zakonih. »Prebral sem vrsto zanimivih pričevanj o tem, kako je smrdel. Tako močno mu je namreč gnila noga, ta vonj pa je poskušal zakriti z vrtničnim oljem,« je dejal Jude, ki si je to mešanico že tako živo zamišljal, da jo je skoraj lahko zavonjal. »Pomislil sem, da bi naredilo izjemen vtis, če bi tudi jaz tako smrdel.« Tako bi se lahko bolje vživel v vlogo, s tem pa bi bolj živo doživljali svoje like in tisto obdobje tudi njegovi soigralci, z Alicio Vikander na čelu, ki je postala njegova šesta in zadnja žena Catherine Parr.

Film Firebrand se je na letošnjem canskem festivalu potegoval za zlato palmo. Na fotografiji glavna igralca in režiser. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Strokovnjakinja za dišave ni imela lahkega dela. V parfumsko stekleničko je morala ujeti smrad človeka, ki gnije pri živem telesu. »Izdeluje čudovite vonjave, a hkrati tudi grozne. Nekako se ji je uspelo domisliti te izjemne kombinacije krvi, fekalij in znoja,« je o parfumu, s katerim se je šprical med snemalnimi dnevi, dejal Jude. A če je sprva nanesel le nekaj kapljic, se je začel, bolj je šlo snemanje h koncu, s tem odbijajočim zvarkom skoraj polivati. »Začel sem precej milo, mislil sem ga v minimalni količini uporabljati le zase,« dokler se Jude ni snel z verige in je zasmradil celotno prizorišče snemanja. Zgodbo lahko potrdi režiser Karim Aïnouz, ki ga še danes vse mine ob spominu na vonjave, ki so vele od glavnega igralca in se širile daleč naokoli. Verjetno se ga je – kot v poročilih, ki jih je med pripravami prebiral – ​zavonjalo že veliko prej, preden so ga soigralci zagledali. »Ko je prišel v studio, je postalo preprosto grozljivo,« je dejal Aïnouz.

Običajno postavni in verjetno tudi lepo dišeči igralec je postal v filmu okruten, nor in zaudarjajoč monarh. A z Vikanderjevo sta se med snemanjem kljub temu neizmerno zabavala. »Morda je slišati nekoliko sprevrženo, saj sva morala drug drugemu početi strahovite reči. Spomnim se le, da sva se ogromno smejala.«

Judovi soigralci so bili verjetno hvaležni za tiste dni, ko so snemali na prostem. FOTO: Brouhaha Entertainment