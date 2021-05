Zvezdnik protestno vrnil nagrade (FOTO)

Dokler ne bodo uvedli resnih sprememb, jim obrnimo hrbet, poziva lepa igralka. FOTO: Tristan Fewings/Getty Images

Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu se je znašla v nemilosti filmske meke. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Televizijska mreža NBC je podelitev zlatih globusov prenašala od leta 1996.

Zlatih globusov, od katerih so v filmski industriji bolj čislani zgolj​ oskarji, njihov sijaj ni ubranil pred kritikami rasizma, seksizma in korupcije, ki že vrsto let letijo na Zvezo tujih novinarjev v Hollywoodu (HFPA), ki podeljuje ta odličja. V minulih letih so ostre bodice obsojanja metale senco na podelitev globusov, Hollywood pa ima po večletnem opozarjanju, da so korenite spremembe nujne, zdaj dovolj. Od besed so se v filmski meki odločili preiti k dejanjem! Organizaciji HFPA so obrnili hrbet, bojkot pa bodo opustili šele, ko bodo v zvezi marsikaj tudi v resnici spremenili in prevetrili. Ne zgolj obljubljali.Med 87 člani ni niti enega temnopoltega člana, ta enobarvnost pa se odraža tudi na vsakoletnem seznamu nominirancev in nominirank ter nato zmagovalcev. Povrhu je vprašljiva etična drža članov, saj naj bi rade volje sprejemali najrazličnejša darila. To sta bili glavni kritiki, ki ju je že marca v pismu HFPA izpostavilo več kot sto hollywoodskih publicistov, v njem so zahtevali konec »diskriminatornemu vedenju, neprofesionalnosti, etični neprimernosti in domnevni finančni korupciji«. Stotniji njihovih glasov se je priključila še skupina Time's Up, ki se v prvi vrsti bori proti spolnemu nadlegovanju v zabavni industriji.V odziv na plaz kritik so se pri organizaciji HFPA odločili za odločno ukrepanje in korenite reforme, ki bodo obsegale večje vključevanje temnopoltih v svoj krog, vsi člani pa bodo morali slediti pravilom vedenja, ki bo med drugim prepovedovalo sprejemanje daril. A ker so se njihove obljube doslej izkazale za prazne, se je organizacija, ki stoji za podeljevanjem zlatih globusov, vseeno znašla na hollywoodskem črnem seznamu. In bo tu ostala, dokler obljubljenih reform tudi ne izvedejo.Na letošnji februarski podelitvi zlatih globusov je z največ nominacijami kraljeval Netflix. Pa vendar je bil prav ta kanal pretočnih vsebin med prvimi, ki je sklenil bojkotirati organizacijo.»Dokler ne bodo uvedene korenite spremembe, z njimi prekinjamo sodelovanje,« so sporočili, podobno so se odzvali pri studiu Amazon, več kot sto piarovskih podjetij pa se do nadaljnjega ne bo udeleževalo dogodkov v organizaciji HFPA, vključno z novinarskimi konferencami (in jim pri izvedbi tudi ne bodo pomagali).Gibanje Time's Up je obljubljene reforme označilo za prazne puhlice, razen če z dejanji ne dokažejo nasprotnega. Podobno bojazen, da so jih le besede, pa z njimi deli hollywoodska zvezdnica, ki je dejala, da je morala pogosto sodelovati pri promocijskih dogodkih filmov in na tiskovnih konferencah, »to pa je pomenilo, da sem s strani določenih članov HFPA pogosto morala prenašati seksistična vprašanja in opazke, ki so mejili na spolno nadlegovanje. Če ne bo kmalu korenitih sprememb, je čas, da stopimo korak stran od HFPA,« je dejala in še dodala, da je Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu »organizacija, ki so jo legitimizirali tipi, kakršen je, in ki služi promociji filmov v očeh Akademije«.Najnovejši udarec pa sta zvezi zadala, ki je v znak jasnega in glasnega protesta vrnil zlate globuse, ki mu jih je prinesla igra v filmih Rojen 4. julija, Jerry Maguire in Magnolija, medtem ko je televizija NBS, ki že četrt stoletja prenaša podelitve zlatih globusov, sklenila, da tega prihodnje leto ne bo storila.»Verjamemo, da je Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu zavezana uresničitvi obljubljenih reform. A tako obsežne reforme zahtevajo čas in trdo delo, zato podelitve zlatih globusov leta 2022 ne bomo prenašali. Ob predpostavki, da bodo svoj načrt uresničili, pa upamo, da bomo podelitev lahko spet predvajali januarja 2023.«