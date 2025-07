Zvezdnik priljubljene serije nenadno umrl pri 54 letih

Zvezdnik serije The Cosby Show Malcolm-Jamal Warner je tragično preminil v starosti 54 let. Igralec je umrl v Kostariki v nedeljo, potem ko se je utopil med plavanjem ob obali, so sporočile lokalne oblasti. Kostariška nacionalna policija je sporočila, da so Warnerjevo truplo našli v bližini plaže Cocles v provinci Limon. Po poročanju je igralca odnesel močan tok, uradni vzrok smrti pa je zadušitev zaradi utopitve.

Čeprav točne okoliščine incidenta ostajajo nejasne, strokovnjaki opozarjajo, da so nekatere plaže v Kostariki lahko nevarne. Čeprav so mnoga območja primerna za plavanje, so druga znana po močnih tokovih in podvodnih vrtincih, ki zahtevajo veliko previdnosti.

Ikonična vloga

Warner je bil najbolj znan po svoji ikonični vlogi Theodora Huxtabla, edinega sina Cliffa Huxtabla, v priljubljeni NBC-jevi humoristični seriji The Cosby Show. Pojavil se je v vseh osmih sezonah med letoma 1984 in 1992, prejel številne pohvale, vključno z nominacijo za Emmy leta 1986 za najboljšega stranskega igralca v humoristični seriji in postal prepoznavno ime.

Za njim ostajata žena in mlada hči, rojena leta 2017. Čeprav je občasno delil utrinke iz družinskega življenja na družbenih omrežjih, je njuno identiteto skrbno varoval in imen javno ni razkril.

Njegov lik Theo je temeljil na resničnem sinu Billa Cosbyja, Ennisu Cosbyju, in je bil upodobljen s čustveno globino in občutkom. V seriji so Theu diagnosticirali disleksijo, potem ko je imel učne težave v prvem letniku na univerzi v New Yorku – zgodba, s katero so se poistovetili številni gledalci.

Poleg serije The Cosby Show je Warner zgradil uspešno in raznoliko kariero tako v komediji kot drami.

Igral je naslovno vlogo v sitcomu Malcolm & Eddie (1996–2000) skupaj z Eddiejem Griffinom, kasneje pa je bil glavni igralec v seriji Reed Between the Lines (2011–2015) kot dr. Alex Reed. Med njegovimi televizijskimi vlogami so bile tudi ponavljajoče in gostujoče vloge v serijah, kot so Sons of Anarchy, Jeremiah, The Fresh Prince of Bel-Air in Community. Glas je posojal tudi liku Producenta v izobraževalni otroški seriji The Magic School Bus. Preden je dobil prelomno vlogo, je Warner, rojen v New Jerseyju, obiskoval šolo za uprizoritvene umetnosti v New Yorku.

Izbral ga je osebno

Bill Cosby ga je osebno izbral za vlogo svojega sina v seriji. Leta 2023 je Warner dejal, da so on in preostali člani igralske zasedbe še vedno ponosni na uspeh serije. »Delimo si edinstveno izkušnjo, ki nas povezuje z ljubeznijo, ne glede na to, koliko časa mine od zadnjega stika,« je povedal za revijo People.

»Ne glede na to, kaj si kdo misli o seriji danes, sem še vedno ponosen na njeno zapuščino in na to, da sem bil del tako ikonične oddaje, ki je imela globok vpliv – najprej na temnopolto kulturo, pa tudi na ameriško kulturo na splošno,« je dejal Warner, pri čemer se je dotaknil tudi obtožb o posilstvih, spolnih napadih in nadlegovanju, usmerjenih proti njegovemu nekdanjemu igralskemu očetu Billu Cosbyju.

Novica o Warnerjevi nenadni smrti je šokirala oboževalce in kolege. »Ta človek nam je podaril enega največjih prizorov v zgodovini televizije. Ne morem verjeti. Tukaj jokam kot dež! Počivaj v poeziji, Malcolm-Jamal Warner,« je zapisal eden od oboževalcev na X.

Drugo je zapisal: »Počivaj v moči, Malcolm-Jamal Warner (1970–2025), ki je preminil 21. julija 2025 pri 54 letih zaradi nesrečne utopitve. Za vedno naš Theo Huxtable, simbol temnopolte odličnosti, miline in umetnosti. Tvoja zapuščina živi naprej.«

Jamie Foxx je bil eden prvih hollywoodskih zvezdnikov, ki je počastil Warnerja. »Ostal sem brez besed … Počivaj v moči, moj brat,« je zapisal na Instagramu kmalu po tem, ko je novica prišla v javnost. poroča dailymail.co.uk.