Zvezdnik Prijateljev, ki se je zaradi mračne zgodbe umaknil iz javnosti

Ameriški igralec Matt LeBlanc po smrti igralskega kolega Matthewa Perryja preživlja težko obdobje. S pokojnim Mathewom nista bila le soigralca, temveč tudi dobra prijatelja, in nenadno slovo je Matta, tako kot preostalo zasedbo serije Prijatelji, močno potrlo.

Matt je v začetku tega leta v enem od intervjujev filmskega sostanovalca imenoval kar mlajši brat, a če je Matthew od mladih nog sanjal o uspešni karieri, je imel Matt kot otrok drugačne načrte.

Želel je postati mizar, od nekdaj so ga zanimali motorji, potem ko je obupal nad kolidžem, se je iz rodnega Newtona v Massachusettsu star 17 let preselil v New York in se tam preizkusil v vlogi manekena, vendar je bil za ta poklic prenizek.

Njegova igralska kariera se je začela povsem po naključju; prijateljico je spremljal na avdicijo in tudi sam zaplul v te vode. Sprva je snemal reklame in igral manjše vloge, potem so se zgodili Prijatelji in njegova vloga Joeja Tribbianija.

Leto dni pred koncem snemanja priljubljene serije se je poročil z manekenko in igralko Melisso McKnight, leta 2004 sta dobila hčerko Marino Pearl. »Spomnim se, ko se je rodila. V trenutku, ko sem jo zagledal, sem se zaljubil vanjo. Tako se nisem počutil nikoli poprej,« se je leta 2016 spominjal za The Mirror.

Deklici so pri enajstih mesecih diagnosticirali kortikalno displazijo možganov. Da z njo nekaj ni v redu, so starši ugotovili, ko se je začela plaziti in je vedno znova padala na levo stran ter dobila epileptični napad.

Matt se je po diagnozi odločil, da se bo povsem posvetil hčerki. Dve leti po njenem rojstvu sta se z Melisso ločila, a zaradi otroka ostala v dobrih odnosih, in tedaj je povsem izginil iz javnega življenja.

»Ne vem, ali je bila to posledica bolezni moje hčerke ali dejstva, da sem bil preobremenjen z delom, a začutil sem, da pregorevam, da potrebujem čas in da se moram umakniti. Bili so trenutki, ko sem bil na robu živčnega zloma. Poklical sem agenta in mu rekel, naj za nekaj let pozabi na mojo telefonsko številko. Nekaj časa sem moral mirovati. Moji hčerki je bila diagnosticirana težava z možgani. To je bilo zelo mračno obdobje, vendar nam ga je uspelo prebroditi,« je leta 2016 izjavil za The Daily Mirror.

Melissa ima zdaj 19 let in v nasprotju z večino otrok slavnih staršev živi povsem običajno življenje, igralec jo je vedno držal stran od oči javnosti.

Leta 2014 je vendarle storil izjemo in jo pripeljal s seboj na rdečo preprogo, večkrat so ju lovili paparaci, a sta jim uspela ubežati.

Za The Sunday Times je Matt nekoč povedal, da je zrasla ob konjih, saj je družina veliko vikendov preživljala na njihovem ranču v Santa Barbari, ter da zelo lepo poje.

To pa so redke podrobnosti, ki so znane o hčerki Matta LeBlanca.

Povzeto po portalih Showbuzz in Msn