Zvezdnik posiljeval na svojem domu

Zgodba se je v javnosti začela pisati leta 2017, ko so Hollywood močno razburkale obtožbe, da je zvezdnik scientolog, ki mu je največjo slavo prinesla humoristična serija Oh, ta sedemdeseta!, nekoč spolno napadel tri ženske. Igralčevo črno preteklost je razkrila igralka, ki je kot nekdanja vernica scientologije poskušala razgaliti gnilo drobovje religije, pod okrilje katere je stopilo že prenekatere zveneče hollywoodsko ime.A četudi je Masterson obtožbe zavrnil kot grdo natolcevanje, za katerim v resnici tiči napad na njegovo cerkev, je policija vseeno sprožila preiskavo. In potem, ko je pretaknila vsak kotiček, očitno zbrala dovolj dokazov. Losangeleško tožilstvo ga je obtožilo posilstva treh žensk, katerih imena skrbno varujejo. Če mu bodo dokazali krivdo, mu grozi do 45 let za zapahi.Branje obtožnice je razpisano za 18. september, do tedaj bo igralec na svobodi, saj je po aretaciji vplačal varščino, na svojo stran pa tudi že dobil odvetniškega morskega psa, ki je v primerih obtožb spolnih zločinov zagovarjalin. »Moj varovanec je nedolžen in prepričani smo, da bomo to tudi dokazali, ko bomo sodišču predstavili dokaze in bodo svoje lahko povedale tudi priče,« je v igralčevem imenu dejal Mesereau in dodal, da sta Danny in njegova žena, s katero sta se poročila pred devetimi leti, zaradi obtožb šokirana. Ne nazadnje gre za 20 let stare zgodbe, v uteho jima je le, da bo na koncu prišla resnica na dan. »Vsak, ki pozna Dannyja, ve, da je vse skupaj izmišljeno.«Obtožbe, da za zlikano podobo zvezdnika tiči spolni plenilec, so na dan prvič privrele leta 2017, a grehi naj bi bili precej starejši, iz začetka tisočletja, med letoma 2001 in 2003, ko je Masterson zaradi omenjene serije – v tej je igral zin– užival največjo slavo. Eno izmed deklet naj bi posilil pozimi leta 2001. Drugi žrtvi naj bi se spolno vsilil aprila 2003. Istega leta jeseni naj bi posilil še tretjo. Vse so bile v svojih 20 letih, prizorišče zločina naj bi bila njegova hiša med hollywoodskimi griči. V resnici naj bi bilo žrtev pet, a je losangeleško tožilstvo še dve dodatni obtožbi spolnega napada zavrglo zaradi pomanjkanja dokazov oz. zastaranosti.Sveže obtožbe, zaradi katerih ga je zdaj privilo losangeleško tožilstvo, prihajajo po lani vloženi tožbi štirih žensk proti Mastersonu in scientološki cerkvi. Igralca so obtožile zalezovanja, nadlegovanja in ustrahovanja, kar naj bi bil Mastersonov odgovor na njihove obtožbe spolnih napadov. Dve izmed četverice ostajata anonimni, drugi pa sta se izpostavili:in Mastersonovo bivše dekleZadnja, ki se je z igralcem videvala nekaj mesecev leta 2002, je dejala, da jo je več kot enkrat spolno napadel, enkrat celo, ko je bila brez zavesti. Zvezdnikov odvetnik je te obtožbe zavrnil kot lažne, še več, igralec je dodal, da jih bo, ko si opere ime, vse zvlekel na zatožno klop. A še preden bi se to lahko zgodilo, ga je tožilstvo zdaj obtožilo treh posilstev.