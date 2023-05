Zvezdnik pokazal posledice uživanja enormnih količin drog (FOTO)

Zasvojenost z mamili ga je stala kariere in slave. Zaradi uživanja metamfetamina so mu zgnili zobje. Zaradi prevelikega odmerka mamil je zrl smrti v oči. »Čudež je, da sem živ. Nekajkrat je šlo za las,« priznava Edward Furlong, ki pa je dobil še eno priložnost za življenje. Trdi, da je ne bo zapravil.

Pred dvema mesecema je ponosno proslavil že peto leto treznosti, vrnil se je pred kamere, vse hudo pa mu je oprostila tudi nekdanja ljubezen Monica Keena, ki je pred 10 leti zaradi nasilja dosegla prepoved približevanja. Zdaj se na zmenkih z bivšo in znova ljubljeno Edward široko smeji z novimi zobmi.

Furlonga je pred 32 leti na zvezdniško nebo izstrelil Terminator 2. A nenadna slava je bila za 13-letnega igralca pretežko breme. »Nisem imel veliko ljudi, ki bi skrbeli zame, pustili so mi, da delam, kar hočem. Z denarjem nisem znal. Sprejel sem kup slabih odločitev, ki jih, če bi bil starejši, morda ne bi.«

Premamili so ga marihuana, alkohol in nore gobe, pozneje še kokain in heroin. »Nikoli nisem bil običajen najstnik. Vedno sem imel občutek, da sem avtsajder, a ko sem bil zadet, se mi je zdelo, da imam prijatelje in da nekam spadam. Skoraj mi je bilo usojeno, da postanem zasvojenec.«

Življenje se je spremenilo v pekel, ko je prešel na trde droge. Pri 22 letih je prvič pristal na rehabilitacijski kliniki. Neuspešno, saj je že leto pozneje, bilo je 2001, pristal v bolnišnici zaradi prevelikega odmerka. Sledila je vrsta aretacij, tudi zaradi precej bizarnih razlogov, kot je bil denimo poskus, da osvobodi jastoge iz vitrine v trgovini.

Dobil je še eno priložnost za življenje in zagrabil jo je z obema rokama. FOTO: Osebni arhiv

Niti rojstvo sina Ethana leta 2006 ni bilo dovolj velika spodbuda, da bi se otresel nevarne zasvojenosti, vse hujši nasilni izbruhi, ki jih je poganjala narkomanska omama, pa so 2009. končali njegov triletni zakon z Rachael Bella. Ni se končalo le s podpisom ločitvenih papirjev, temveč tudi z nalogom prepovedi približevanja zaradi nasilja.

Tudi njegovo naslednje razmerje, z Monico Keena, so uničili njegovi udarci, 2013. je celo pristal za zapahi. Po sodnem odloku je moral na zdravljenje, a to se je izkazalo za jalovo. »Ves čas sem bil zadet. Vbrizgaval sem si ogromne količine heroina in metamfetamina. A ko si enkrat na tej točki, je temu skrajno težko ubežati. Ni nemogoče, a je zelo težko. Najbolj pogumna stvar, kar sem jih kdaj storil, je bila, da se nisem zadel. Nisem več hotel biti suženj.« A tega suženjstva se rešil šele leta 2017, ko je ponovno po sodnem odloku moral na šestmesečno zdravljenje. In tedaj se mu je življenje počasi začelo obračati na bolje.

5 let treznosti je praznoval.

Po letih boja je lani, ko je spet stal pred filmskimi kamerami, dokončno obrnil nov list. »Čudovito je biti spet na snemanju. In to trezen! Na delo nisem prišel zmačkan in se spraševal, kaj, za vraga, sem počel prejšnjo noč. Všeč mi je, kako preprosto je danes moje življenje. Zbudim se brez skrbi, ali bom spet aretiran. Zveni pocukrano, a veselim se vsakega novega žetona, ki ga dobim za treznost. Stvari se počasi obračajo na bolje, nazaj si želim življenja, ki sem ga imel pred drogami. Na drogah sem prizadel ogromno ljudi, da si bom spet pridobil njihovo zaupanje, pa bo trajalo.«

Najbolj pogumna stvar, kar sem jih kdaj storil, je bila, da se nisem zadel.

S sinom mu je že uspelo zgladiti odnos. Nedavno se je pobotal z Monico. Pred nekaj meseci se je predal še rokam zobozdravnika in si dal izpuliti gnile zobe – kolikor mu jih je sploh ostalo – ter vstaviti nove. »Že dlje ne živim tako, kot sem živel, a vedno, ko sem se pogledal v zrcalo, sem videl, kaj sem samemu sebi počel vsa ta leta. Zobje so bili boleč opomnik tega. A dobil sem novo priložnost za življenje, zato sem vesel, da sem se odločil tudi za nove zobe.«

Gnili zobje so bili stalen opomin. FOTO: Global Implant Dentistry