Zvezdnik obtožen uboja iz malomarnosti: med usposabljanjem z orožjem visel na telefonu

Bo ali ne bo? To vprašanje je več kot eno leto, vse od usodnega streljanja med snemanjem filma Rja, viselo nad Alecom Baldwinom, ki je tedaj pritisnil na sprožilec rekvizitne pištole in je pod strelom nato ugasnilo življenje direktorice fotografije Halyne Hutchins.

Zdaj je dobil odgovor – za smrt bo moral odgovarjati. V torek je tožilstvo iz Nove Mehike hollywoodskega težkokategornika namreč tudi uradno obtožilo nenamernega uboja zaradi nenamerne ustrelitve snemalke na snemanju vesterna Rust. Sklenilo je, da imajo dovolj dokazov za vložitev kazenske ovadbe proti igralskemu veteranu, na kar pa se je nemudoma odzval igralčev odvetnik, ki bo spodbijal obtožbo, ki jo je označil za »strašno pravosodno napako«.

V roku enega meseca bo tožilstvo iz Nove Mehike obtoženca pozvalo na sodišče, v primeru obsodbe pa mu grozi do 18 mesecev zapora in 5000 ameriških dolarjev kazni. Ker je vpleteno tudi strelno orožje, bi se zaporna kazen lahko sicer podaljšala tudi do pet let. »Danes smo naredili še en pomemben korak pri zagotavljanju pravice za Halyno Hutchins,« je prepričana prva okrožna tožilka v ameriški zvezni državi Nova Mehika Mary Carmack-Altwies, ki je dodala, da v Novi Mehiki nihče ni nad zakonom in bo pravici zadoščeno.

Preiskovalci so v svoji izjavi o verjetnem razlogu navedli, da je bil Baldwin med usposabljanjem s strelnim orožjem »raztresen in se je po mobilnem telefonu pogovarjal z družino«, prav tako naj bi se usposabljanja udeležil le za približno 30 minut, čeprav je bilo predvideno, da naj bi trajalo »vsaj uro ali več«.

18 mesecev zapora jima grozi, če bosta spoznana za kriva.

Sočasno z Baldwinom je bila istega kaznivega dejanja, a se razlikujeta v ravni malomarnosti, obtožena Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje. V luči obtožbe sta se njena odvetnika odzvala, da je tožilstvo popolnoma napačno razumelo dejstva in »je prišlo do napačnih sklepov«. Borili se bomo proti tem obtožbam in pričakujemo, da bo porota spoznala Hannah za nedolžno.«