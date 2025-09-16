  • Delo d.o.o.
Tuji trači

Zvezdnik na udaru kritik: ker ni prejel nagrade, je storil to

S svojim obnašanjem na letošnji podelitvi emmyjev je kultni igralec dvignil veliko prahu.
FOTO: David Swanson/Reuters
FOTO: David Swanson/Reuters
M. Fl.
 16. 9. 2025 | 09:00
A+A-

Harrison Ford je na letošnji podelitvi nagrad emmy Los Angelesu z ženo Calisto Flockhart zbudil veliko pozornosti, vendar ne v pozitivnem smislu:

potem ko ni prejel nagrade, za katero je bil nominiran, je namreč nemudoma odšel s prireditve, kar so številni razumeli kot znak nezadovoljstva in neprofesionalnosti.

Odhod takoj po razglasitvi

Ford je bil nominiran za najboljšega stranskega igralca za vlogo v seriji Skrčeni svet (Shrinking). A nagrado je osvojil Jeff Hiller za vlogo v seriji Nekdo nekje (Somebody Somewhere), kar je presenetilo tako občinstvo kot kritike in medije.

Portal Showbiz411 je poročal, da je Ford z ženo dvorano zapustil takoj po razglasitvi zmagovalca njegovo in Calistino mesto pa so kmalu zasedli tako imenovani nadomestni gostje.

Dejanje, ki ni ostalo neopaženo

Uporabniki družbenega omrežja X so hitro komentirali njegov odhod. Nekateri so ga označili za nezrelega, drugi pa so v poklon njegovi legendarni vlogi v Vojni zvezd šaljivo pripomnili, da bi Han Solo moral ostati do konca.

Kljub vsemu zgodovinski trenutek

Čeprav je njegov odhod mnoge presenetil, je bil Ford s svojo prvo nominacijo za to nagrado vseeno del zgodovine emmyjev. V intervjuju za Variety je le nekaj ur pred podelitvijo izjavil, da ustvarjalnosti ne vidi kot tekmovanje in da nagrade zanj predstavljajo prijetno potrditev, a ne motivacijo za delo:

»Še naprej bi igral, ne glede na to, ali kdo meni, da je moje delo omembe vredno ali ne,« je dejal.

Brez umika iz igralskega sveta

Kljub svojim 83 letom se Harrison Ford ne namerava umakniti iz sveta filma. Meni, da igralski poklic odpira priložnosti tako mladim kot starejšim:

»Ne, ne bom se upokojil. Ena od stvari, ki me pri igranju najbolj navdušuje, je to, da so vloge, za katere potrebujejo starejše igralce,« je dodal.

Nagrade mu niso pomembne

Ford ima za seboj izjemno kariero, v kateri je sodeloval z nekaterimi največjimi imeni filmske industrije, kot so Steven Spielberg, George Lucas in Francis Ford Coppola. Z nostalgijo se spominja poznih 70-ih in 80-ih let, ki jih opisuje kot čas mlade generacije neodvisnih in ustvarjalno močnih režiserjev:

»Bil sem dovolj mlad, da sem se vklopil v tisti čas in imel sem srečo, da sem delal z ljudmi, ki so spremenili filmsko industrijo.«

Ikonične vloge: Han Solo in Indiana Jones

Priljubljenost mu je prinesla vloga Hana Sola, čeprav sprva ni verjel, da bo Vojna zvezd dobila nadaljevanja. Zaradi te negotovosti ni podpisal pogodbe za prihodnje dele, kar se je kasneje izkazalo za prednost.

Poleg tega je Ford upodobil enega najbolj priljubljenih filmskih junakov vseh časov, Indiana Jonesa. Že po branju scenarija za prvi film je vedel, da bo uspešnica: »Nisem si mogel predstavljati, da bomo posneli kar pet filmov, a vedel sem, da ima prvi ogromen potencial.«

Ostaja legenda

Čeprav mu je nagrada emmy tokrat ušla, ostaja Harrison Ford aktiven in izjemno iskan igralec.

Njegovo ime še vedno velja za simbol enega največjih hollywoodskih veteranov vseh časov.

Več iz teme

Harrison FordHollywoodIndiana Jonesemmy
