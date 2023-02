Zvezdnik na sprehodu z novo: ona trčila v plakat, on »umrl« od smeha (VIDEO)

Upokojenega nogometaša Gerarda Piqueja in njegovo novo spremljevalko Claro Chio Mart, s katero je verjetno varal zdaj že nekdanjo ženo Shakiro, so na videoposnetek ujeli med sprehodom po Barceloni. Namesto da bi se pogovarjali o zaljubljenih pogledih, ki sta si jih izmenjevala, se iz njegove nove predvsem norčujejo.

Med sprehodom so ju namreč oblegali fotografi in novinarji. Ti so novi spremljevalki zastavljali veliko vprašanj, ona nevajena rokovanja z novinarji, jim je na nekatere odgovorila še preden jo je Pique lahko zaustavil.

Tako je novinarjem uspelo izvedeti več o njenem psihološkem zdravju. Razkrila je, da se zdravi zaradi paničnih napadov, ki so posledica zveze s Piquejem in ljubezenskih razprtij. Clara se je skrivala za sončnimi očali in stopala za Piquejem, ki je medtem novinarjev že povedal, da se z njimi ne bosta več pogovarjala.

Potem pa se je zgodilo … Bum! Clara je med hojo trčila v oglasni plakat. Pique je reagiral zelo sproščeno, svojo ljubico je objel, ob tem pa se situacijo brez zadrege smejal.

Očitno se je par odločil, da je konec skrivanja pred javnostjo. Pred dnevi je nekdanji nogometaš objavil njuno prvo skupno fotografijo na njegovem Instagramu, vendar pa je dobil bolj negativen odziv kot ga je verjetno pričakoval.

Medtem ko Pique brez težav nadaljuje vezo z ljubico iz časa, ko je bil še poročen s Shakiro, ta svojo energijo vlaga v snemanje novih pesmi. Nedavno je v Barceloni snemala nov videospot v sodelovanju z glasbenico Karol G.