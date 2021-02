Zvezdnik Modre lagune še razmišlja o cepljenju

Zaslovel je s filmsko klasiko. FOTO: Press Release

Raje je preveč previden

Najbolj ga je strah neznanega

Pandemija je pristrigla krila njegovim potovalnim načrtom. FOTO: Osebni Arhiv

Zvezdniku filmske klasike Modra laguna in megauspešne televizijske serije Dallasje korona spremenila življenje podobno kot milijonom drugim. Je namreč energičen, aktiven moški z vrsto zanimanj, ki bi veliko potoval in vseskozi nekaj počel, pandemija pa je hočeš nočeš vplivala na njegov vsakdanjik. Čeprav ne povsem, tega ni dopustil, četudi se je z nevarnim virusom dvakrat srečal povsem od blizu. Je pa imel srečo, saj se ni okužil, zgolj dvakrat je pristal v karanteni. O teh izkušnjah pa je spregovoril za Slovenske novice. »Virus je povsod. Zdi se, da so ga imeli vsi, s katerimi sem si blizu. K sreči pa se nikomur ni zgodilo nič strašnega, le gripi podobni simptomi in izguba okusa ter voha. Bil sem na obisku pri sinu in na lepem –​ bum. Po dveh dneh bivanja pri njem se je varuška, ki pazi otroke, okužila. Za štirinajst dni sem moral v karanteno.« Po njej se je zaradi varnosti vseh vrnil domov, kjer pa mu jo je korona vnovič zagodla. »Srečal sem kolega. Na kratko sva poklepetala in to je vse. Dva dni pozneje pa mi je sporočil, da je okužen. In spet sem moral v karanteno.« A čeprav je bil zloglasnemu virusu dvakrat precej izpostavljen, je imel srečo, da ni zbolel. Ne prvič ne drugič.S sinovo družino so ob preplahu z varuško opravili teste. »Po približno desetih dneh smo se testirali, na srečo smo bili vsi negativni. Sam pa sem se znova testiral še pred obiskom mame, ki je v osemdesetih letih in smo jo preventivno tudi že prijavili na cepljenje.« Sicer pa se je igralec z družino za karanteno odločil nemudoma in se držal vseh navodil. Karanteno v Ameriki vlada priporoča. Če ni zapletov, zdravnik običajno odredi bivanje doma v izolaciji. Atkinsonovi so se za karanteno odločili sami, ker se jim to zdi nujno in najbolj odgovorno. Oddahnili so si tudi, ker je z varuško vse v redu. »Izgubila je voh in okus, ni pa imela drugih simptomov. Zdaj je že nazaj in nima težav.«Še vedno postavni zvezdnik poskuša živeti čim bolj normalno, vendar upošteva samozaščitne ukrepe. »Ne zdržim samo notri. Grem ven, v naravo, na rekreacijo. Se pa držim stran od ljudi. Če je prazno, grem tudi v telovadnico in fitnes. Upoštevam vsa navodila. Nosim masko, redno in pogosto se umivam, razkužujem. Držim se starega reka, da je bolje preveč previdnosti, kot da nato obžaluješ. Bolezen ne izbira.« Sicer pa pravi, da je v Ameriki strah zaradi okužbe velik in povsod prisoten. »K sreči vsi, ki jih poznam in so se okužili, niso imeli težav. Je pa virus lahko težaven za starejše ljudi z različnimi boleznimi. Mislim, da sta največ škode naredili zapora in panika. Vse skupaj je zelo žalostno.«Čeprav je tudi sam zaskrbljen in dosledno upošteva preventivne ukrepe, se za cepljenje še ni odločil. »Okoli tega je preveč nedorečenega in neznanega, kar me moti. Kar več mojih prijateljev se je okužilo, a so preboleli, zato bom s cepljenjem še počakal,« pravi in nadaljuje, da ima zadnje leto občutek, kot bi živel v znanstvenofantastičnem filmu. »Najbolj me plaši, da je o virusu še vedno več vprašanj kot odgovorov in znanega. Zelo čudni časi so in nihče ne ve, kam, kdaj in kako bo vse skupaj vodilo.«Zaradi zdravstvene situacije trenutno ne snema filmov, tudi potuje skoraj ne, a se vseeno ne dolgočasi. Čas je izkoristil za druge reči. Snuje ideje za nove projekte, živi zdravo, skrbi za kondicijo. Kadar si želi samote in miru, gre najraje na ribolov, to ga sprošča in pomirja. Občasno, če ni preveč ljudi, se rekreira v telovadnici, sicer pa se ogromno giblje v naravi. Med rekreacijskim tekom po gozdovih pa je odkril novo strast. Iz nenavadnih in zanimivih vej, štorov izdeluje različne predmete. Svečnike, stojala, skulpture, svetilke, ure, okrasne in uporabne predmete. Vsak kos, ki ga najde in prinese domov, potrebuje čas za očiščenje, sušenje, zamisel za obliko in namen ter izdelavo. Marsikaterega ustvarja po en teden ali več. Nekatere stvaritve je obdržal, druge podarja.