Zvezdnik mir našel na podeželju, navdušen gre končno lahko po nakupih

Zadnja leta je bil njegov obraz na vseh naslovnicah svetovnih tabloidov. Sprva zaradi brzinske ločitve od Amber Heard, ki ji je sledilo medsebojno obtoževanje o nasilju, minuli dve leti pa je Johnny Depp nato ogromno časa prebil še na sodiščih, kjer je z bivšo ženo bil žolčne sodne bitke, zdaj zaradi obtožb fizičnega nasilja, zdaj zaradi obrekovanja. Toda čeprav je nazadnje na sodišču slavil igralec, mu zmaga ni prinesla miru, po katerem je hrepenel. Tega je šele zdaj našel s selitvijo na drugo stran luže, v spokoj angleškega podeželja.

»Tu sem naposled lahko – le jaz. In to je lepo.«

Življenje in kariero si je ustvaril v Hollywoodu. Do zdrah v njegovi zasebnosti se je celo zdelo, da v filmski meki cveti. A v resnici je hollywoodski težkokategornik, sicer vajen medijskih žarometov, hrepenel po miru in anonimnosti. Po povsem običajnem življenju, v katerem bi se lahko sam odpravil v trgovino po nakupih.

Zaradi burnega zakona in še mnogo bolj burne ločitve od Amber Heard je bil igralec odlična tema za tabloidne novinarje. FOTO: Profimedia

»V resnici sem precej sramežljiv človek,« je priznal Johnny, ki je šele zdaj, ko je pobegnil iz Hollywooda, zadihal s polnimi pljuči. Odselil se je na britansko podeželje, v Somerset, kjer si je že pred leti kupil čudovito podeželsko graščino, obdano z ogromno zemlje, kjer lahko živi kot običajen smrtnik.

»Britanci so kul. Pozdravijo te kot soseda, a pri tem ne gredo čez mejo. Ne moti me, če si želijo avtogram ali na kratko poklepetati, a ne ko poskušam imeti nekaj zasebnosti z družino.« Kajti te meje in potrebo osebnem prostoru Johnnyjevi novi sokrajani še predobro razumejo in spoštujejo. »Zdaj grem lahko v trgovino, ne da bi me ob tem obkolile množice ljudi, ki se z menoj želijo fotografirati. To me do določene točke sicer ne moti, a včasih se pri tem vendar počutiš preveč utesnjenega.«

Dvorec iz 19. stoletja z 12 spalnicami in osmimi kopalnicami je Depp za več milijonov sicer kupil že leta 2014, a si je šele zdaj tam ustvaril svoj novi dom. Pri tem je dodal, da ga ni pritegnil le spokoj kraja, kjer je lahko le preprosti Johnny – in ne hollywoodska zvezda –, temveč tudi posebni značaj, ki puhti iz vsakega kamna graščine.

»Obožujem kraje z značajem. Imam več hiš na različnih koncih sveta in prav vsaka je nekaj posebnega. Nimam jih zato, da bi jih le imel v lasti, temveč ker jih uporabljam in so vse nekoliko posebne.« In prav to je tisto, kar ga je ob hladnokrvnosti Angležev v Angliji tako pritegnilo. »Kamor koli greš, si obdan z zgodovino in stavbami z izjemnim značajem.«