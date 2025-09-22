  • Delo d.o.o.
Zvezdnik strmoglavil blizu osnovne šole

Umrla tričlanska družina, na šoli ni bilo žrtev.
Brett James in Melody Wilson sta se poročila pred štirimi leti. FOTO: Osebni arhiv
Meryl je umrla dan potem, ko je dopolnila 28 let. FOTO: Osebni arhiv
S takšnim letalom so se ponesrečili. FOTO: Sandi Smolker/ Getty Images
A. J.
 22. 9. 2025 | 08:25
A+A-

Tragedija v Franklinu v ameriški zvezni državi Severna Karolina še odmeva v ZDA. Na letalu, ki je strmoglavilo, so bili nagrajeni tekstopisec, 57-letni Brett James, njegova 59-letna žena Melody Wilson in njena 28-letna hčerka Meryl Maxwell Wilson. Nesreča se je zgodila dan po tem, ko je Melody na Instagramu objavila čustveno voščilo hčerki za rojstni dan.

Nesreča se je zgodila v četrtek popoldne, ko je letalo cirrus SR22T, ki je poletelo z letališča John C. Tune v Nashvillu, strmoglavilo na polju blizu osnovne šole.

57 let je bil star tekstopisec.

Vsi trije v letalu so umrli, med učenci in osebjem šole pa ni bilo poškodovanih. Federalna uprava za letalstvo (FAA) in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) sta že sprožila preiskavo, vzrok strmoglavljenja pa za zdaj ni znan.

Bil je priznan glasbeni tekstopisec

James je bil priznan glasbeni tekstopisec, ki je pustil neizbrisen pečat v glasbeni industriji. Napisal je uspešnice za nekatere največje zvezde country glasbe, med njimi Taylor Swift. Med njegovimi najbolj znanimi deli je pesem Jesus Take The Wheel, ki jo je izvajala Carrie Underwood in je postala ena njenih največjih uspešnic. Pisal je tudi za pop in rock izvajalce, kot so Backstreet Boys, Bon Jovi in Nick Jonas.

Dobitnik grammyja je bil leta 2020 sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu, kar je ena največjih časti v njegovem poklicu. V zasebnem življenju je bil James predan družinski človek. Iz prejšnjega zakona s Sandro Cornelius-Little je imel štiri odrasle otroke. Z Melody Wilson sta se poročila avgusta 2021.

