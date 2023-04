Zvezdnik je maserko prisilil v masažo s srečnim koncem (FOTO)

Enkrat na spletu, vedno na spletu. To zdaj nedvomno razžira Davida Choeja, saj je njegova izpoved na podkastu pred skoraj desetletjem vrgla temno senco na slavo, v kateri se je ravno začel sončiti zaradi miniserije Beef. V slednji, ki velja za najuspešnejšo Netflixovo serijo tega leta do zdaj, se je prelevil v sumljivega kriminalca Isaaka, a so njeni oboževalci zgroženi, da je dobil vlogo. Še več, prepričani so, da bi moral gniti v ječi. V zdaj razvpitem podkastu iz marca 2014, ki pa je spet pricurljal na plan, je Choe namreč nadvse nazorno opisoval, kako je maserko prisilil k spolnemu odnosu. Še več, misel, da bi zaradi tega lahko pristal v ječi, ga je še dodatno vzburjala.

Privolila je s svojimi očmi.

Vsi vemo za tako imenovane masaže s srečnim koncem. A čeprav te v salonu, v katerem se je Choe prepustil maserkinim rokam, ni bilo v ponudbi, se je igralec vseeno odločil za prav takšno sprostitev, soglasje maserke gor ali dol. V podkastu je doživeto opisal, kako jo je brez privolitve ali spodbude zagrabil za zadnjico ter jo nato prisilil, da mu masažno olje polije po penisu in mu »pomaga« pri masturbaciji. Njene proteste je preprosto preslišal, še več, zagrabil jo je za glavo in jo potisnil proti svojemu udu. »Vznemirjenje, da grem za to lahko v zapor, je še pomagalo pri erekciji,« je zaupal voditelju podkasta in nadaljeval, kako je maserko prisilil, da ga je za tisto najbolj blaženo piko na i spolno zadovoljila z usti. »To je prekleto blizu posilstvu,« mu je razložil voditelj, ob čemer pa je Choe le odmahnil z roko. Kajti čeprav je priznal, da mu maserka sicer ni dala nikakršnega znaka, da ji je morda všeč, privlačen ali da se vede primerno, je »privolila s svojimi očmi«.

Davidovo slavo je zasenčila njegova trditev, da je maserko prisilil v spolni odnos. FOTO: Faye's Vision/Cover Images

Na to prigodo pred devetimi leti je igralec verjetno že pozabil, čeprav je med opisovanjem priznal, da ga že podoživljanje spet vzburja. A ob komentarjih, kakršni so se po družabnih omrežjih zdaj usuli nanj, mu je ud verjetno povsem uplahnil. Ljudje so ga namreč označili za posiljevalca, odločitev, da ga ustvarjalci serije kljub tej njegovi zgodovini najamejo, pa da je naravnost gnusna. Zato je zdaj svoje besede vzel nazaj, trdeč, da si je vse skupaj le izmislil. »Nikoli si nisem mislil, da se bom nekega popoldneva zbudil in slišal obtožbe, da sem posiljevalec. Ker to nisem. Nisem posiljevalec! Posiljevalce sovražim, mislim, da bi morali biti oni posiljeni in nato ubiti,« se je oglasil Cheo, ki sicer tudi slika grafite. Dodal je še, da je kriv zgolj slabe presoje in slabega pripovedovanja. Vse naj bi namreč bila izmišljotina, »cilj podkasta je bil izzvati in provocirati. Moj slog pripovedovanja pa je očitno slab in butast. Kot ljudje velikokrat napačno interpretirajo moje slike, tako je očitno tudi s podkastom.«

Serija Beef je navdušila. FOTO: Netflix