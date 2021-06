Zvezdnik je flirtal z najstnico in zakockal zaroko

Čeprav se igralec z mlado blondinko ni srečal, je posredno zakrivila konec njegovega razmerja. FOTO: Osebni Arhiv

Nekaterim stvarem preprosto ni namenjeno, da obstanejo. Tako skoraj vdano v usodo jepovedal, da se je njegova zaroka s precej mlajšo literarno agentkonamesto s poroko končala z razhodom.»Nekatere stvari se ne iztečejo in to je ena izmed njih. Molly pa želim vse najlepše,« je povedal zvezdnik, ki je sicer novembra lani zaplaval na oblaku blažene sreče, ko je temnolaska, ki jo je opisal kot najbolj čudovito žensko na svetu, sprejela njegovo snubitev in iz 51-letnega igralca prvič v življenju naredila ženina. A čeprav je bilo tedaj prvič, da se je v celoti odločil predati srce in se preizkusiti v vlogi zakonskega moža, zanj poroke očitno ni v kartah.Ljubezenske zvezde zvezdniku najbolj priljubljenih televizijskih Prijateljev niso bile pretirano naklonjene. Kajti čeprav je svojčas zapeljal tudi nekatere od največjih lepotic filmske srenje, med temi tudi prsato lepotico iz Obalne straže, hollywoodsko težkokategornicoin simpatično, se vendar nobena ni izkazala za tisto pravo. Do Molly, ki je z 29 leti sicer kar 22 let mlajša od njega, a je bila doslej prva in edina, ob kateri je začutil, da si z njo želi preživeti preostanek življenja. Zato jo je po dveh letih romance, ki se je med njima rodila 2018., novembra lani zasnubil.A namesto da bi bila zdaj že globoko v načrtovanju poroke, sta zakorakala po ločenih poteh. Razlog pa je precej klišejski – mednju se je vrinila druga ženska! Precej mlajša od Molly, 19-letna vplivnica družabnih omrežij, ki se je z zvezdnikom začela spogledovati prek spleta. Le v šali in ker je želela pokazati, kako hollywoodski vplivneži izkoriščajo svoj sloves za preganjanje mlajših žensk, kar pa je za Matthewa imelo precej resne posledice. Kajti čeprav je med njim in Kate ostalo vse le pri izmenjavi sporočilc, povrhu pa je flirtal maja lani, ko sta si z Molly vzela premor v razmerju, je to prišlo na ušesa njegovi nesojeni nevesti, ki je prejšnji teden zato pri poročnih pripravah pritisnila na pavzo. Ta pa je očitno že v nekaj dneh pripeljala do razdrte zaroke.Vse se je začelo maja lani. Zdaj bivša zaročenca sta se tedaj za krajši čas razšla, Perry pa je, ne bodi len, brž prijel za telefon in se priključil zmenkarski aplikaciji za slavne Raya, ki ga je povezala z 19-letno blondinko. Potrebnih je bilo le nekaj sporočilc, ko je predlagal, da spoznavanje preselita na nekoliko bolj osebno raven, na videoklepet, kjer se je z njo začel igrati igro 20 vprašanj.Nobeno od njegovih vprašanj, s katerimi jo je želel bolje spoznati, sicer ni imelo seksualnih podtonov, vseeno pa se je Kate – tako trdi zdaj – na trenutke počutila nekoliko neprijetno. Predvsem ker jo je kot potencialno ljubimko in dekle želel spoznati moški, ki bi ji lahko bil oče. »Mislim, da ga razlika v letih ni motila. Meni pa je bilo čudno, ni se zdelo prav, sploh ker sem vedela, da dobro ve, koliko sem stara.«A če ga niso ovirala njena leta, bi ga verjetno pošteno zmotilo, da je njun pogovor skrivaj snemal blondinkin prijatelj, posnetek pa je Kate šele zdaj, približno leto pozneje, objavila na platformi tiktok. Sicer ga je po 24 urah odstranila, predvsem ker so jo uporabniki začeli zmerjati, da je spletna nasilnica in zlobnica, ker objavlja nekaj, kar bi moral biti zasebni pogovor. »Ogromno moških v Hollywoodu flirta z mlajšimi, mislim, da se moramo tega dobro zavedati,« se je poskušala opravičiti. Toda škoda je bila storjena, obstoj posnetka je prišel na ušesa Molly, tega ni sprejela najbolje.»Gotovo je bilo boleče, ko je izvedela, da je začel flirtati z drugimi ženskami v trenutku, ko sta se za krajši čas razšla. Matt sicer verjame, da ga ne bi smela kaznovati, saj je ne nazadnje ni prevaral. A Molly si želi vzeti premor in videti, v kakšnem odnosu bosta čez nekaj mesecev. Samo sebe mora dobro izprašati, ali pozna moškega, s katerim se želi poročiti,« je povedal vir. A očitno se ji tega ni več treba spraševati, poroke namreč ne bo.