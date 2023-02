Zvezdnik iz priljubljene serije nenadoma umrl pri 34 letih, družina neutolažljiva: Zrušil se nam je svet

Ameriški igralec in zvezdnik serije Days of Our Lives( Dnevi našega življenja) Cody Longo je umrl v starosti 34 let, njegovo truplo so našli v njegovi hiši v Austinu v Teksasu.

Kot poroča TMZ, je Codyjeva žena Stephanie postala zaskrbljena zanj, potem ko ni vedela, kje je, in je poklicala policijo, ki ga je žal pozneje našla mrtvega.

Ko je policija prispela na kraj dogodka, je morala razbiti vrata, saj se Cody, ki naj bi imel težave z alkoholom, ni odzval in so ga našli mrtvega v spalnici. Družinski član je povedal, da se je igralec leta boril s prekomernim uživanjem alkohola in da se je pred kratkim prijavil na rehabilitacijo.

»Bil je čudovit oče in najboljši mož. Ves naš svet se je sesul,« je povedala pokojnikova žena Stephanie.

Igralec je za seboj pustil sedemletno hčerko, petletnega sina in enoletnega sina.