Zvezdnik in njegov brat ne govorita: Slava in denar sta ga spremenila v pošast

Mel Gibson in njegov dve leti mlajši brat Donal sta bila svojčas skoraj neločljiva. Nista bila le brata, ki sta si delila otroško sobo, bila sta tudi najboljša prijatelja, Donal pa je v starejšem Melu, ki je bil že od mladih nog nadvse ambiciozen – »želel je postati slaven in bogat« –, našel svojega vzornika. A čeprav je bil prepričan, da je vez med njima nezlomljiva, je njun odnos že skoraj 20 let ledeno hladen, zadnjih pet let pa si nista izmenjala niti besedice. »Mel, ki sem ga poznal, je izginil. Slava in denar sta mu stopila v glavo in ga spremenila v pošast. Sovražim to, v kar se je spremenil,« je Donal prvič spregovoril o slavnem bratu. A tudi še zdaj bi molčal, če se Mel ne bi spravil k snemanju nadaljevanja filma Kristusov pasijon, ki je bil prelomna točka, po kateri je šel nekdaj topel bratski odnos le strmo navzdol in nazadnje k vragu.

Mel je sanjal o slavi in denarju, kar ga je tudi poneslo v Hollywood. A tjakaj se ni podal sam, sledil mu je mlajši brat, tudi sam z igralskimi sanjami. »Ko je šel v Los Angeles, sem mu sledil. Bil je moj veliki brat, moj najboljši prijatelj. Ko je zaslovel, me zato ni zvilo ljubosumje, zanj sem bil le srečen in nanj neizmerno ponosen,« pripoveduje Donal, ki si je tudi sam počasi utiral pot v svet igralstva. Nekoliko tudi z bratovo pomočjo, saj mu je ta dal vlogo v svojem oskarjevskem hitu Pogumno srce in ga spodbujal na njegovi igralski poti. A vse to se je končalo leta 2004, ko je v kina prišla Melova sicer finančno strašansko uspešna zgodovinska drama Kristusov pasijon, ki pa je dvignila tudi ogromne oblake prahu. Javnost je namreč razdelila na dva pola – na tiste, ki so v njem videli skoraj religiozno izkušnjo, in druge, ki so ga obtožili pretiranega prikazovanja nasilja in antisemitizma. »Svaril sem ga, da ne moreš posneti filma o Jezusovi smrti brez posledic, da zna z njim užaliti Jude. A Mel se mi je le smejal, krohotal se je vso pot do banke.«

Donal se je razgovoril o mrzlem odnosu in zvezdnikovih izbruhih besa. FOTO: Osebni Arhiv

Kontroverzen ali ne, film o zadnjih 12 urah Jezusovega življenja je bil namreč ovenčan s tremi oskarjevskimi nominacijami in se je s 580 milijoni evrov v kinoblagajnah v zgodovino zapisal kot najbolj dobičkonosen neodvisni film vseh časov. A tolikšen uspeh je prišel z visoko ceno, vsaj po Donalovi oceni. In na Donalov račun. »Pred Pasijonom sem redno dobival vloge. A ker je javnost po filmu Mela videla kot antisemita, se je tako začelo gledati tudi name. Prepričan sem, da sem zaradi tega pristal na hollywoodskem črnem seznamu,« razmišlja Donal, češ da je zaradi slavnega brata potegnil kratko. Razvpitost in slab sloves Melu namreč nista pretirano škodila, na računu je namreč imel milijone, »jaz pa sem plačeval za bratove grehe«.

Po Kristusovem pasijonu je Donalova kariera visela na nitki. Ta pa se je v naslednjih letih dokončno pretrgala zaradi Melovih javnih izbruhov besa, polnih homofobnih, antisemitskih in rasističnih izjav. »Priimek Gibson je postal toksičen. Povezovalo se ga je z rasizmom, sovraštvom, nasiljem, besom in fanatizmom. Poprej sem delal za velike filmske studie, kot sta Warner Brothers in Disney. Nato pa je delo čez noč povsem presahnilo. Telefon mi je nehal zvoniti, zapustil me je moj agent. Verjamem, da je vse to posledica Melovih dejanj.« V časih stiske se je Donal po malce finančne pomoči obrnil na brata, a deležen je bil le njegovega kričanja. »Kričal je, naj si, če me tako moti ime Gibson, pač spremenim priimek. Drl se je, da so moji problemi le moji in naj ne poskušam krivde prevaliti nanj.« Ob tem je Donal priznal, da mu je slavni brat enkrat sicer priskočil na pomoč in mu ponudil, da lahko z družino živi v majhnem stanovanju njihove družine. A dolžan mu je, tako Donal, precej več. Zaradi njega že skoraj dvajset let, vse od Pasijona, z ženo Shanas životarita v peklu na zemlji, »dolžan mi je za vse trpljenje in bolečino, ki ju preživljava«.

Mel Gibson si je po javnem linčanju v Hollywoodu opomogel, njegov brat ne. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Donal verjetno tudi še danes ne bi tako odkrito in javno šel nad brata, če se ne bi ta lotil nadaljevanja Kristusovega pasijona. »Ko sem slišal, da dela nadaljevanje, mi ni preostalo drugega, kot da spregovorim. Tovrstni religiozno obarvani filmi ljudi ne združujejo, ampak jih razdelijo. Ustvarjajo le nesoglasja, strah in jezo,« je dejal Donal in še dodal, da ima brata še vedno rad, »a ne vem več, kdo je. Želim si, da bi stvari med nama zakrpal. Živeti si želim v miru.«