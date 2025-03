Zvezdnik Gerard Depardieu sodelavki grabil za oprsje

Na pariškem kazenskem sodišču se je začelo sojenje francoskemu filmskemu zvezdniku Gerardu Depardieuju zaradi obtožb spolnega napada. Če bo spoznan za krivega, mu po navedbah pariškega tožilstva grozi do pet let zapora in globa v višini 75.000 evrov. Veteran francoske kinematografije, ki je nastopil v več kot 200 filmih, obtožbe zanika, ob prihodu na sodišče pa ni dal nobene izjave.

Sodni proces proti igralcu temelji na obtožbah dveh žensk, da se ju je proti njuni volji dotikal po intimnih delih leta 2021 med snemanjem filma Les Volets Verts režiserja Jeana Beckerja. Prva je igralca obtožila, da jo je ujel na hodniku ter se dotikal njenega oprsja, zadnjice in genitalij ter imel pri tem nespodobne komentarje.

Obtoženi igralec ima že več kot 25 let diabetes, štirikrat so mu vstavili srčni obvod. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Seksistične žalitve

Proti njemu je februarja lani vložila tožbo zaradi spolnega napada, nadlegovanja in seksističnih žalitev. Druga je pomočnica režiserja, ki je Depardieuja prav tako obtožila, da se je na snemanju dotikal njenega oprsja in zadnjice ter jo pred tem nadlegoval. Tožbo je vložila marca lani.

Sodišče je oktobra lani zaradi igralčevega zdravja preložilo sojenje. Depardieu je moral pred tokratnim sojenjem predložiti zdravniška potrdila. Sodni proces po novem ne sme trajati več kot šest ur na dan, prav tako so predvideni 15-minutnimi odmori. Šestinsedemdesetletni Depardieu ima že 25 let diabetes, štirikrat so mu tudi vstavili srčni obvod. Psihiatričnega pregleda pa sodišče ni odredilo.

Na sojenju se je pojavila tudi Depardieujeva nekdanja žena Karine Silla. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Depardieuja, ki se je v zadnjih letih soočil s številnimi obtožbami spolnih zlorab, pred sodiščem zastopa znani francoski odvetnik Jeremie Assous, ki trdi, da so obtožbe »popolnoma izmišljene«, češ da ni neposrednih prič incidentov.